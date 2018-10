«Déçu par le rendement, satisfait du résultat»

Par DDK | Il ya 1 heure | 279 lecture(s)

Lors du point de presse qu’il a animé après le match d’avant-hier face au MCO, le coach de la JSK, Franck Dumas, est revenu sur plusieurs points concernant cette confrontation. D’emblée, le coach kabyle a fait le distinguo entre le résultat et le rendement de son équipe. Toute en avouant que ses joueurs n’ont pas réussi un grand match, il estime cependant que ses joueurs ont récolté un bon point : «On a tout fait pour gagner la partie, mais mes joueurs furent moins volontaires et peu performants. Néanmoins, on a récolté un bon point, même si le rendement ne fût pas très bon. Cela est malgré tout de bon augure pour l’avenir», dira-t-il. Comme tout le monde l’aura remarqué, l’attaquant Mehdi Benaldjia n’a fait son entrée qu’à la fin du match d’avant-hier, soit à la 78e minute. Avant cette rencontre, le joueur n’avait pas non plus joué face au DRBT au stade du 1er novembre. Interrogé à ce sujet, le coach kabyle s’est contenté de dire : «Laisser Benaldjia sur le banc, c’était mon choix. Quant à son avenir, je m’exprimerai àla fin de cette phase. Il nous reste encore quatre matchs et on veut préserver la sérénité des joueurs».



«À présent, j’ai mon idée sur le championnat»

Dumas avait exprimé, lors d’une précédente conférence de presse, sa crainte est de ne pas connaitre le niveau du championnat algérien. Mais les choses semblent avoir changé à présent. Avant-hier, il a affirmé qu’il avait désormais son idée sur le niveau de notre championnat : «J’ai maintenant une idée précise sur le championnat algérien. Celui-ci ressemble beaucoup a celui du Maroc où j’ai travaillé. Je ne suis pas surpris par le niveau, plutôt enthousiasmé», a-t-il confié. Comme depuis le début de la saison, les supporters kabyles ont marqué leur présence à Oran. Interrogé sur la question, Dumas a déclaré : «Depuis le début de saison, les supporters viennent en masse pour soutenir l’équipe, même lorsqu’on joue à l’extérieur. Ils créent à chaque fois une ambiance exceptionnelle dans les gradins. C’était la même chose aujourd’hui et cela ne m’a aucunement surpris. Je serais plutôt surpris s’ils ne venaient pas. Je leur tire chapeau. Nous ferons toujours de notre mieux pour les satisfaire». Par ailleurs, le coach Dumas a de nouveau tenu à affirmer qu’il est venu à la JSK pour réaliser un projet sportif et pas pour gagner de l’argent. «Si je voulais gagner de l’argent, je serais resté en Guinée équatoriale. Je suis venu pour un projet sportif que m’a proposé la direction du club. J’étais intéressé par ce chalenge et j’ai accepté de venir à la JSK pour le concrétiser», dira-t-il pour conclure son intervention.

M. L.