«Un bon point de pris»

Pour l’arrière gauche de la JSK Lyes Chetti, le match nul réalisé face au MCO est une bonne affaire : «C’est un bon résultat même si on pouvait faire mieux, revenir avec la victoire en l’occurrence. Un point à l’extérieur est toujours bon à prendre et sera motivant pour la suite du parcours. On reste sur une belle série et notre objectif est de continuer de cette manière lors des prochains rendez-vous», estime-t-il. Pour la prochaine confrontation, face au CSC, qui se jouera le week-end prochain au stade du 1er Novembre, le défenseur affirme que son équipe ne jouera que pour la gagne : «Après le MCO, on sera appelés à en découdre avec le CSC sur notre terrain. Un autre match important qu’on doit préparer convenablement. Une chose est sûre : on le jouera avec la ferme intention de gagner et d’enrichir notre capital-points. On sait bien que nos supporters attendent beaucoup de nous, qu’ils soient sûrs, on ne les décevra pas. On fera tout pour leur procurer de la joie, en glanant le gain de la rencontre, Inch’Allah» promet Chetti.

