«Oui je veux jouer l’USMA au 5 juillet»

Joint par nos soins hier après-midi, le président de la JSK, Cherif Mellal, nous a parlé de plusieurs points concernant son équipe.

Le président kabyle est revenu sur le précédent match face au MCO estimant que la victoire était à la portée de son club. Il a évoqué le match face au CSC estimant que la victoire est impérative pour son club. Il a parlé aussi du rachat du contrat du milieu de terrain Benkhelifa, des incidents qui ont émaillé le Match CABBA-MCA ainsi que d’autres points. D’emblée, Mellal a réaffirmé qu’il était un peu déçu car, à ses yeux, son équipe pouvait revenir avec la victoire d’Oran face au MCO «c’est vrai un match nul face au MCO est un bon résultat mais honnêtement j’étais déçu car on pouvait repartir avec la victoire. On doit tirer des leçons et travailler encore pour que l’équipe soit plus performante», a déclaré le boss kabyle. Abordant le match de samedi prochain face au CSC, Mellal a qualifié ce match de décisif. Le président kabyle affirme que la victoire est impérative pour ses poulains lors de cette rencontre, «le match face au CSC est décisif pour nous, pour la suite du parcours. L’équipe le préparera convenablement et jouera avec la ferme intention de réaliser la victoire. On doit gagner cette rencontre pour continuer sur cette bonne lancée», a ajouté le président de la JSK. En dépit de l’excellent parcours réalisé de son équipe pour le moment, le président Mellal ne compte pas changer l’objectif de la JSK pour la saison en cours.Ne voulant pas mettre une pression inutile sur ses joueurs, le chairman kabyle affirme que l’objectif principal reste le maintien en Ligue 1 Mobilis, «notre objectif est d’assurer d’abord le maintien et tout ce qui vient après sera un bonus. On ne doit pas mettre la pression sur cette équipe et on mettra tous les moyens pour qu’elle réussisse le meilleur parcours possible», a ajouté le chairman kabyle. Questionné sur ses intentions d’affronter l’USMA en aller-retour au 5 juillet, le président Mellal a dévoilé qu’il saisira la ligue, la direction du 5 juillet et la direction de l’USMA pour officialiser la programmation de ce match au 5 juillet. «Oui je veux affronter l’USMA en aller-retour au 5 Juillet, et d’ici demain je saisirai la Ligue, la direction du 5 juillet et même la direction de l’USMA, par écrit pour officialiser la programmation des deux matchs au stade olympique. Le directeur général de l’USMA, Abdelhakim Serrar m’a donné son accord verbalement en attendant de l’officialiser par écrit. Au stade olympique, le spectacle sera assuré aux milliers de supporters des deux équipes qui assisteront à la rencontre. Ca sera une grande fête du football inchaalah», a précisé MellalQuestionné sur les graves incidents qui ont émaillé le match CABBA-MCA, disputé avant-hier, le président de la JSK n’a pas hésité à dénoncer tout acte de violence dans nos stades, «je condamne énergiquement tout acte de violence. Ces actes doivent disparaitre de nos stades car le football, c’est avant tout, du spectacle», a ajouté Mellal. Tout en dénonçant les actes de violence dans nos stades, le président de la JSK estime que celui qui faute doit être sévèrement sanctionné pour mettre un terme à ces actes, «la ligue doit sévir en infligeant des sanctions très sévères aux fauteurs. Ce n’est pas en sanctionnant un club par un match a huis clos que ce phénomène sera réglé. Si la JSK, le MCA, l’ESS ou autre club faute, la sanction doit être exemplaire. Les instances doivent frapper d’une main de fer pour endiguer la violence», a ajouté le président de la JSK. Sur ses intentions de racheter le contrat du milieu de terrain Tahar Benkhelifa, Mellal a répondu par l’affirmative. Il dit à ce sujet : «oui on songe à racheter le contrat de ce joueur chez le PAC pour qu’il continue avec la JSK. Cependant on réglera ce cas au moment opportun», a expliqué notre interlocuteur.Le président Mellal semble satisfait de l’effectif de la JSK pour la saison en cours. Il a réaffirmé une nouvelle fois que le club donnera la priorité aux jeunes du club lors du prochain mercato «le club possède beaucoup de jeunes talentueux qu’il n’est pas facile de choisir la liste des 18 à chaque fois. On donnera la priorité à nos jeunes et on ne recrutera pas lors du prochain mercato», a ajouté le président de la JSK. Pour clore son intervention le président de la JSK lance un appel aux supporters de la JSK. 