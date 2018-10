La JSM Béjaïa retombe dans ses travers

Par DDK | Il ya 41 minutes | 74 lecture(s)

Décidément, les Vert et Rouge de la Soummam ont tendance à mal, voire très mal, gérer leurs fins de matchs. Une problématique persiste depuis le début du championnat. Un état de fait qui a déjà fait perdre à l’équipe beaucoup de points. Avant-hier, face au MC Saida, les partenaires de Belmessaoud ont concédé une amère défaite qui leur restera longtemps en travers de la gorge, alors qu’ils tenaient tranquillement leur troisième victoire de suite consécutivement à un joli but inscrit par le revenant Baitèche en début de la seconde période de jeu (48’). Mais ce qui devait arriver arriva lors de cette fatidique 88e minute de jeu, quand le rentrant saidi, Cheik Hamidi, réussit à niveler la marque pour son équipe, avant que son compère Boukhouss ne porte le coup de grâce dans le temps additionnel. Les quelques dizaines de supporters de la JSMB, qui ont fait le déplacement, n’en revenaient pas, commençant à douter de la capacité de leur équipe à se maintenir en ligue 2. Le staff technique devra donc trouver au plus vite des solutions à cette situation qui n’a que trop duré et qui risque, à la longue, de replonger l’équipe dans les dédales du classement général. Revenant justement sur ce ratage de son équipe contre le MCS, le coach Béjaoui, Samy Boussekine, dira en fin de partie : «En premier lieu, je dois dire que j’assume seul cette défaite de mon équipe car mes joueurs ont fait ce qu’il fallait faire sur le terrain face à un adversaire qui n’a rien lâché jusqu’à la fin. Quant à nous, on devra bien trouver des solutions à ce problème qui fait qu’on encaisse souvent dans les dernières minutes».

B. Ouari