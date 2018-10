Béni Douala avance à grands pas

Par DDK | Il ya 40 minutes | 151 lecture(s)

C’est le grand retour de l’US Béni Douala en championnat de la division nationale amateur (DNA). Après un début mitigé, les gars de Béni Douala sont en train de monter en puissance et d’enchaîner les belles performances, à domicile comme à l’extérieur. Avant-hier après-midi, lors de la réception du RC Boumerdès au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, l’US Béni Douala a su comment s’offrir les trois points de la victoire en s’imposant sur le score de 3 à 2 au grand bonheur des supporters du club kabyle. Les trois réalisations de l’US Béni Douala ont été les œuvres de Bekbouka avec un doublé et Dchicha Mohamed. Un succès qui permet à l’US Béni Douala de réduire l’écart qui la sépare du leader, le CRB Ain Ouessara, à deux points. Les poulains D’Abdenour Hamici, qui étaient menés au score en première mi-temps, ont égalisé en deuxième mi-temps par Bekbouka avant qu’ils ne rajoutent un second but par le rentrant Dchicha Mohamed. Le RC Boumerdès a ensuite égalisé, mais ce ne fut que partie remise, avant que Bekbouka ne revienne à la charge pour rajouter un troisième but et sceller la victoire de l’US Béni Douala qui se relance dans la course à l’accession en Ligue 2 Mobilis.

Lakhdaria revient bredouille d’Aïn Ouessara

L’IB Lakhdaria, qui était en appel à Aïn Ouessara, n’a pas pu éviter la défaite en s’inclinant sur le score de deux buts à un. Une défaite qui a eu des conséquences sur le classement de l’équipe qui dégringole à la 8e place avec seulement neuf points dans son compte. Les gars de Palestro sont appelés à refaire surface lors de la prochaine rencontre domicile, pour reprendre leur envol et se replacer. Pour les autres matchs de cette 7e journée, le NARB Réghaia a été tenu en échec par le WR M’Sila en faisant 1 à 1, tandis que le RC Arba a raté son match à domicile en se contentant d’un match nul vierge face à l’IB Khemis El Khechna. L’ES Ben Aknoun a refait surface en battant le WA Boufarik lanterne rouge 1 à 0, alors que l’ESM Kolea et la JS Hai Djabel se sont séparées sur le résultat de parité de 0 à 0. Et c’est sur ce même score que s’est achevée la rencontre entre le CR Béni Thour et l’AR Ouargla. Enfin le NRB Touggourt a eu le dernier mot face au NT Souf en s’imposant sur le score net et logique de 2 à 0.

Massi Boufatis

Les résultats

ESM Koléa 0 - JS Haï Djabel 0

USB Douala 3 - RC Boumerdès 2

ESB Aknoun 1 - WA Boufarik 0

CRBA Oussera 2 - IB Lakhdaria 1

RC Arbaâ 0 - IBKE Khechna 0

NARB Réghaïa 1 - WR M’sila 1

CRB Thour 0 - AR Ouargla 0

NRB Touggourt 2 - NT Souf 0