«Beaucoup reste à faire»

Par DDK | Il ya 41 minutes | 67 lecture(s)

Le coach de l’ARB Barbacha, Foudil Nasri, revient dans cet entretien sur le dernier succès contre la JSB Amizour et aborde le prochain match face au Gouraya de Béjaïa.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a ramené une victoire précieuse pour le compte de la 2e journée du championnat. Un mot ?

Foudil Nasri : C’est un résultat précieux, notamment sur le plan moral. Nous savions d’avance que la rencontre n’allait pas être facile, mais on a su comment revenir avec les trois points mis en jeu. Ce qui est de bon augure pour la suite.

Vous avez tout de même entamé la saison avec une défaite à domicile…

Tout à fait. On avait en face de nous une équipe de la JSB Amizour qui avait débuté la préparation bien avant nous. Le score était serré, la rencontre, on l’avait perdue avec un but d’écart (3 – 2).

Des regrets ?

Et comment ! N’étaient ces trois points cédés face à Amizour, on aurait aujourd’hui six points au compteur. Mais bon, le foot est ainsi fait, on n’y peut rien, d’autant plus que les premiers matchs de la saison sont souvent indécis.

L’ARBB est l’une des rares équipes qui ont débuté en retard la préparation d’intersaison dans le groupe Honneur….

On n’avait pas le choix. La situation du club n’était pas claire au début. Il a fallu du temps pour remettre cette équipe sur les rails et lui permettre de s’engager. Nous concernant, on a fait de notre mieux pour réussir une bonne préparation, malgré le facteur temps. Mais je pense que le gros du travail a été fait avant l’entame de la saison.

Votre prochaine sortie sera à domicile face à Gouraya de Béjaïa. Comment se présente-t-elle?

Vous savez, beaucoup de travail reste à faire, et les joueurs sont conscients qu’ils doivent redoubler d’efforts afin d’espérer réaliser quelque chose à l’avenir. Pour notre prochaine confrontation, on fera de notre mieux pour prendre les trois points, pour se racheter devant nos fans après le revers de la première journée, d’une part, et confirmer le succès acquis à Béjaïa, face au NC Béjaïa, d’autre part.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche