La JS Akbou et la JS Tichy au tapis

Par DDK | Il ya 41 minutes | 76 lecture(s)

Le premier tour régional de la coupe d’Algérie de football, joué vendredi et samedi derniers, a souri à quatre équipes sur les neuf représentant la wilaya de Béjaïa. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette première étape de Dame coupe a retenu toutes ses promesses, dans la mesure où elle s’est soldée par un lot de surprises et pas des moindres. La première surprise a été l’œuvre de l’Olympique d’Akbou, sociétaire de la division Honneur, qui a réussi à sortir de la compétition un adversaire de taille évoluant en Régionale 1, la JS Tichy en l’occurrence. Ceci grâce à deux réalisations signées Arab Benmahrez (25’) et Yacine Akouche (85’). Nouveau promu en Régionale 2, le RC Seddouk a également surpris plus d’un en se qualifiant aux dépens d’un autre représentant de la wilaya en Régionale 1, à savoir la JS Akbou, sur le score de 3 à 2. Les buts du RCS sont l’œuvre de Benhadad, auteur d’un doublé, et de Benmokhtar. Sociétaire de la Régionale 2, le CRB Kherrata a, pour sa part, longtemps sué avant de venir à bout de son vis-à-vis, l’OS El Kseur, qui évolue dans le même palier que lui. La rencontre s’étant achevée sur un nul d’un but partout, les 22 acteurs ont dû recourir à la série fatidique des tirs au but, laquelle a donc réussi au CRK (4 – 2). Il en est de même pour l’US Soummam qui a dû attendre la séance TAB pour passer au tour suivant, au détriment de l’ES Timzerit(6 - 5), après une que la partie réglementaire s’est soldée par un nul (1 -1). Enfin, l’équipe du chef-lieu de Béjaïa, à savoir l’USMB, n’a pas réussi à passer ce cap en se faisant éliminer par le MC Bouira par deux buts à un.

Samy H.