Début d’homologation des stades, demain

Par DDK | Il ya 41 minutes | 76 lecture(s)

Après avoir finalement décidé le coup d’envoi du championnat de wilaya prévu pour le 2 Novembre prochain, la ligue de football de la wilaya de Bouira a tracé un programme de sorties sur les terrains pour l’homologation des stades. Ainsi, la journée du mardi 23 octobre, la commission d’homologation se rendra aux stades d’Ain Bessam où devra domicilier le HCAB et celui d’Ain Laloui (USAL). Le mercredi 24 octobre, ce sera au tour de l’inspection du stade de Bechloul où est prévue la domiciliation de trois équipes, à savoir l’ESB Bechloul, ainsi que l’ASC Ahl El Kseur et l’IRB El Asnam, puis celui de Kadiria. Le jeudi, la commission de rendra à Chorfa pour superviser le stade communal de Chorfa où devra domicilier la JSC locale et l’US Saharidj.

M. A.