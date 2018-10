La domiciliation, un vrai casse-tête !

Par DDK | Il ya 15 minutes | 14 lecture(s)

La commission d’homologation des stades entame aujourd’hui, sa mission d’inspection des terrains devant abriter les rencontres du championnat Honneur Bouira, qui débutera les 2 et 3 novembre prochain. A noter que les stades Bourouba Saïd de Bouira et Taleb Achour de M’Chedallah ne sont pas concernés par cette visite, puisqu’ils ont déjà été homologués par la commission de la LRFA. Les deux stades en question seront les plus sollicités et, donc, saturés étant donné qu’ils devront abriter les rencontres d’au moins quatre à cinq clubs de différents paliers. Le bureau de la LWFB devra faire toute une gymnastique pour trouver le bon timing et programmer les rencontres de son championnat en harmonie avec les autres ligues (LRFA et LIRFA). Ainsi, le stade Bourouba Saïd devra abriter, en plus des rencontres du MB Bouira (Inter-régions) et du MC Bouira (Régionale 2), celles de l’ASS Université de Bouira et du Bordj Hamza Bouira, de la division Honneur. Quant à celui de M’Chedallah, il domiciliera, en plus de la JS M’Chedallah et du FC Thamelaht (Régionale 2), l’O Raffour, le FC Numidia et la JS Bouaklane. Le stade de Bechloul, lui, devra accueillir les rencontres de l’ESB Bechloul, l’IRB Esnam et l’ASC Ahl Kseur (Honneur Bouira). Le stade de Chorfa, qui, pour rappel, devait être fermé pour les travaux de pose du tartan synthétique, sera dans le programme des visites de la commission, pour la domiciliation de la JS Chorfa et l’US Saharidj, tandis que le RB Hakimia accueillera ses adversaires au stade de Sour Ghozlane où est également domiciliée l’E Sour Ghozlane (Inter-régions). Il faut noter que les terrains de football existent bel et bien à Bouira, mais ils attendent toujours les travaux nécessaires à leur bon fonctionnement, notamment la réhabilitation des vestiaires, l’éclairage et la pose du tartan synthétique. Parmi ces terrains, les stades communaux d’Aghbalou, Saharidj et Ahnif.

M’hena A.