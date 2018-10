Les athlètes de la JS El-Kseur se distinguent

Par DDK | Il ya 14 minutes | 10 lecture(s)

La JS El-Kseur est une école de judo qui ne cesse de progresser. La dernière compétition en date à l’occasion de laquelle ce club a brillé en engrangeant une belle moisson, a eu lieu à Sousse, en Tunisie, du 20 au 21 octobre. Un tournoi international scindé en deux journées. Lors de la première, disputée samedi, le représentant de la vallée de la Soummam a remporté un pactole de six médailles (2 en argent et 4 en bronze). Les médaillés d’argent sont Lanseur Abdelkader, dans la catégorie des -66 kg, et Tazibet Amina (-63 kg). Quant aux athlètes qui se sont adjugé le bronze, ce sont les Larbi Sabrina, dans la catégorie des -63 kg, Adel Tanissia (-70 kg) et Touati Yasmina dans la catégorie des -78 kg. Pour la deuxième journée d'avant-hier, Mouhoubi Ryma s'est adjugé la médaille de bronze dans la catégorie des -57 kg. Des résultats encourageants et qui pousseront, sans doute, les judokas de la JS El-Kseur à redoubler d’efforts pour de meilleures performances à l’avenir.

R. M.