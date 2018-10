«On est sur la bonne voie»

Par DDK | Il ya 15 minutes | 9 lecture(s)

L’attaquant de l’US Béni Douala, Mohamed Dchicha, auteur d’un but face au RC Boumerdès, estime son équipe sur la bonne voie et capable de jouer la carte de l’accession en Ligue 2 Mobilis, cette saison.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur le dernier succès réalisé face au RC Boumerdès ?

Mohamed Dchicha : La rencontre n’a pas été facile dans la mesure où on a eu à en découdre avec une bonne équipe de Boumerdès, qui nous a posé beaucoup de problèmes durant toute la rencontre. Mais on a su revenir dans le match et engranger les trois points de la victoire. On était menés au score en première mi-temps, mais on a réussi à égaliser au début de la deuxième période avant d’ajouter un deuxième but et puis un troisième, après que le RCB a égalisé. La victoire, on y a cru jusqu’au bout.

L’US Béni Douala revient en force, n’étant qu’à deux points du leader, le CRB Aïn Ouessara. Peut-on dire qu’elle jouera l’accession cette saison encore ?

L’objectif de la direction est clair. On jouera à fond nos chances dans le championnat, pour faire accéder le club en Ligue 2, après deux saisons ratées dans les dernières journées. On va négocier le reste du parcours match par match, et à la fin de la phase aller, on fera le point. Il est encore prématuré de parler d’accession, sachant qu’il reste 23 matchs à disputer. Beaucoup de choses peuvent arriver d’ici là.

Vous vous êtes distingué en marquant le deuxième but de l’USBD, votre sentiment ?

Je suis content d’avoir marqué face au RC Boumerdès. J’espère que je n’ai pas déçu les supporters de l’USBD, le staff technique, à sa tête Hamici, et les dirigeants, et été à la hauteur de la confiance placée en moi. J’espère aussi que ce but en appellera d’autres buts lors des prochaines rencontres.

Comment voyez-vous la suite du parcours ?

Elle s’annonce difficile, mais on va tout faire pour garder cette bonne dynamique. On est en pleine confiance et plus que jamais déterminés à aller de l’avant et enchaîner d’autres bons résultats. L’US Béni Douala aura son mot à dire cette saison. On espère de tout cœur réaliser le rêve de toute une région, en lui offrant une accession en fin de saison en Ligue 2.

Entretien réalisé par Massi Boufatis