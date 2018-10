Les visiteurs s’illustrent

Par DDK | Il ya 14 minutes | 12 lecture(s)

C’est le week-end dernier qu’a débuté le championnat de la division Pré-honneur Tizi-Ouzou. Une entrée en lice marquée par une grande sportivité. Dans le groupe A, ce premier round a été plutôt favorable aux équipes visiteuses. En effet, l’Olympique Nath Yirathen est allée s’imposer sur un score large de 5 buts à 1 à Mekla, devant l’US Djemaâ Saharidj locale, et la JS Tala Tegana est revenue avec la totalité du gain de son déplacement à Tigzirt, où elle affrontait la nouvelle équipe du groupe, le CS Ifflissen en l’occurrence. L’USK Aït Aïssa Mimoun a contraint, pour sa part, l’ES Nath Irathen au partage des points chez elle. L’US Mizrana et l’US Timizart se sont neutralisées sur un score vierge à l’issue d’un match fortement disputé de part et d’autre. Dans le groupe B, à l’exception de l’US Bouhinoun, qui a battu la formation d’Aït Yahia Union Sport, le reste des rencontres se sont soldées par les victoires des locaux. En effet, l’US Tala Athmane s’est imposée devant le HC Azazga et l’US Sidi Belloua l’a emporté aux dépens de l’OC Makouda. L’US Ikhelouiène a battu l’O Timizart Loghbar, au moment où le FC Betrouna s’offrait la JS Djurdjura. À signaler que le match qui devait opposer l’O Makouda au CS Djebla Ouaguneoun a été reporté en raison de l’état de la pelouse, impraticable suite aux fortes chutes de pluies. Dans le groupe C, la bonne opération est à mettre à l’actif de l’AS Aït Bouadou et du FC Aït Zaïm. La première s’est imposée à Tizi Rached devant la JS Tala Mansour et le deuxième à défié l’ES Aït Ouanèche, chez elle aussi. Le derby qui a mis aux prises deux nouvelles équipes de la commune de Tizi-Ouzou, a savoir le CS Ihasnaouene avec le RC Imazighen, est revenu à ce dernier qui l’a remporté sur un score de deux buts un dans un match plaisent. Enfin, dans le dernier match de ce groupe, la JS Aït Yahia Moussa, qui recevait l’US Tirmitine, s’est contentée d’un nul.

Z. L.

Les résultats

Groupe A

USDj Saharidj 1 - O Nath Yirathen 5

ESN Irathen 2 - USKAA Mimoun 2

US Mizrana 0 - US Timizart 0

O Makouda - CSDj Ouaguenoun (reporté)

CS Ifflissen 1 - JS Tala Tegana 2

Groupe B

US Sidi Belloua 1 - OC Makouda 0

US Tala Athmane 3 - HC Azazga 1

AYU Sport 2 - US Bouhinoun 4

US Ikhelouiène 0 - OT Loghbar 2

FC Betrouna 2 - JS Djurdjura 0

Groupe C

JSA Yahia Moussa 0 - US Tirmitine 0

JS Tala Mansour 0 - AS Aït Bouadou 3

CS Ihasnaouène 1 - RC Imazighen 2

ES Aït Ouanèche 1- FC Aït Zaïm 3

Exempt : JS Tadmaït