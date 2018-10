Le NB Taskriout se retire de la compétition

Par DDK | Il ya 14 minutes | 10 lecture(s)

L’équipe senior du NB Taskriout, du championnat Honneur Béjaïa, vient de se retirer de la compétition. C’est qu’on a appris auprès du secrétaire général de la Ligue de Béjaïa, Nabil Ziani. Les responsables du club ont adressé une correspondance à la Ligue de football de la wilaya de Béjaïa pour les informer de cette décision. Il faut dire que le retrait de cette équipe, l’une des plus anciennes du groupe, était prévisible compte tenu des problèmes matériels et financiers auxquels elle faisait face depuis quelques temps déjà. Cette situation, les dirigeants l’ont décriée à plusieurs reprises. «Ce n'est pas de gaîté de cœur qu'on s’est retirés. On ne dispose pas de moyens nécessaires pour faire face à toutes les dépenses. On n’a même pas de quoi se payer les équipements», explique l’un des responsables du club. Il faut dire que le développement du sport dans les municipalités déshéritées, comme Taskriout, bute sur d’énormes problèmes, notamment financiers et infrastructures. Le forfait du NBT, du giron footballistique de la wilaya de Béjaïa, n’est pas passé inaperçu, sachant que c’est la première fois de toute son existence que cette formation vit une crise aussi alarmante. Une crise qui l’a contrainte à mettre la clé sous le paillasson. Du coup, c’est toute une région qui doit désormais s’habituer à ne plus voir son équipe senior fouler les terrains de football en compétitions officielles. Le constat est plus qu’amer car quelles que soient les raisons que l’on pourrait évoquer à ce sujet, il est impensable de voir ce sport à onze ne plus animer la scène sportive du village. Ce retrait intervient à la veille du début de la compétition. Néanmoins, les équipes U 16 et 17 du NBT continueront à activer normalement. Avec ce retrait du NBT, le nombre des équipes de Béjaïa ayant déclaré forfait passe à 18, dont El-Flaye ACS, le RC Akhnak, le NRB Semaoun, la JS Chemini, le CS Boumellal, l’OC Taslent, le CR Tala Hamza, l’ASTI Darguina... Le championnat de la division Honneur Béjaïa sera désormais composé de quinze clubs seulement. Les élus de la wilaya sont appelés à se pencher sur cet état de fait, car, à cette allure, d’autres clubs ne tarderont pas à en faire de même.

Samy H.