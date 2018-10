Baptême du feu réussi pour le FE Tazmalt

Par DDK | Il ya 14 minutes | 12 lecture(s)

Pour son baptême du feu, Filante Etoile de Tazmalt a entamé cette première journée du championnat dans ce groupe pré-honneur sur les chapeaux de roues, étant la seule équipe à avoir réalisé un succès en dehors de ses bases.. En effet, le FET est allé s'imposer à Ighzer Amokrane devant la formation locale, le WRBO, qui a raté l’accession sur le fil la saison écoulée. L’autre nouveau sociétaire, la JS Melbou, n’a pas non plus raté sa sortie devant son public en remportant une précieuse victoire face à la redoutable formation de Bou Hamza. Par ailleurs, à Djermouna, et par un score étriqué, la JSD est venue à bout de l’autre équipe de Tazmalt, l’OST, tandis que le CSA/Tizi Tifra est revenu au bercail avec un précieux point de son déplacement à Béjaïa. Quant aux deux autres victoires, celles-ci ont été remportées, à domicile, par la JS Tameridjet et le RC Ighil Ali, devant respectivement l’US Sidi-Ayad et l’ES Tizi Wal (2 à 0) et (1 à 0). Quoi qu'il en soit, cette première journée est considérée comme le traditionnel round d'observation. Les choses sérieuses devront débuter dès la semaine prochaine.

Les résultats

JS Melbou 2 - IRB Bouhamza 0

WRB Ouzelaguen 0 - FE Tazmalt 1

RCIghil Ali 1 - ESTizi Wal 0

JS Bejaia 0 - CSA/Tizi Tifra 0

JS Tameridjet 2 - US Sidi-Ayad 0

JS Djermouna 1 - OSTazmalt 0