«Il n’y a pas le feu à la maison»

Par DDK | Il ya 12 minutes | 18 lecture(s)

à la fin du match contre l’ASAM, l’avant-centre des Crabes, Amokrane Abdelhakim, a bien voulu nous parler de la situation au sein des Vert et Noir.

La Dépêche de Kabylie : Après l’humiliante défaite devant l’USMA, vous avez commis un autre faux-pas à domicile devant l’ASAM. Qu’est-ce

qui n’a pas marché ?

Amokrane Abdelhakim : C’est tout simplement qu’on n’a pas été efficaces devant les bois adverses. On s’est créé plusieurs occasions, surtout en seconde période, mais la malchance et le manque de concentration nous ont joué un mauvais tour. L’équipe adverse est venue à Béjaïa avec l’objectif de limiter les dégâts, en se cantonnant derrière, chose qui nous a bien freinés.

La position du club n’est pas encore alarmante, mais à ce rythme, la suite du championnat sera plus difficile… ?

Ce n’est qu’un passage à vide qu’on doit bien gérer. Un bon résultat lors du prochain match remettra le club sur rails et chassera le doute. Certes, la période est difficile, mais avec l’aide de tout le monde, on s’en sortira indemne. Il n’y a que le travail qui paye. On doit fournir plus d’efforts lors des prochains matchs et conjuguer tous nos efforts pour l’intérêt du club.

Un match important vous attend samedi prochain à Bologhine contre le PAC, comment l’aborderez-vous ?

On ira à Alger dans le but de revenir avec le meilleur résultat possible. On va se préparer comme il se doit tout au long de cette semaine pour être fin prêts samedi contre le PAC qui reste une redoutable équipe qu’il faut prendre très au sérieux. On est conscients de la tâche qui nous attend et on va se donner à fond pour se racheter du dernier faux-pas.



La déception était visible sur le visage des supporters qui ont suivi la partie, un message à leur adresser ?

Je veux d’abord les rassurer et leur affirmer qu’il n’y a pas le feu dans la maison MOB. Avec l’aide de tout le monde on se sortira de cette mauvaise situation. On se donnera à fond lors des matchs restants pour renouer avec les victoires et leur procurer de la joie. Cette période nécessite l’union de tout le monde et nos fidèles supporters doivent rester derrière l’équipe en soutenant les joueurs pour aller de l’avant et se rapprocher le plus vite possible de l’objectif tracé, à savoir le maintien en Ligue 1 Mobilis.

Propos recueillis par Z. H.