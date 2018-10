Le parcours d’un champion !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 12 lecture(s)

Invaincus depuis le début de la saison, les Canaris de la JSK sont en train de réaliser un parcours de champion. Onze matchs sans défaite, cela faisait belle lurette (plus de dix ans) que la JSK n’a pas été aussi brillante. Pourtant, lors de l’intersaison, personne n’aurait misé un centime sur les chances du club de réussir un aussi bon parcours. Mais c’était sans compter sur la conviction du président, Cherif Mellal, de devoir faire confiance aux jeunes, assez souvent marginalisés par le passé. L’enfant de Larbaâ Nath Irathen, qui a été quelque peu critiqué pour ses recrutements à l’inter saison, a fini par avoir raison de ses détracteurs. Son choix d’opter pour la formation et le rajeunissement de l’effectif de l’équipe fanion s’est avéré payant. S’étant débarrassé de plusieurs joueurs aux gros salaires, il a ensuite déniché un entraîneur qui répondait au profil de sa politique. En effet, Frank Duma, le technicien français, qui n’a pourtant pas été associé au recrutement, a accepté la mission qui lui a été assignée sans brancher. Depuis le début de la compétition officielle, le coach a fait ce qu’aucun entraîneur de chez nous n’aurait fait, faire confiance aux jeunes du cru. En effet, titulariser des jeunes nouvellement promus au sein d’un club de renommée comme la JSK est une denrée rare pour ne pas dire carrément inexistante chez nous où les noms l’emportent sur le talent. Mellal a révolutionné la JSK et le monde du foot national qui doit prendre exemple. Le club le plus prestigieux du pays, dont la masse salariale est l’une des plus modestes des clubs algériens, est en train de retrouver peu à peu son aura. Une renommée nationale et continentale contestée ces dernières années où la JSK était devenue une équipe quelconque au point de ne plus faire peur à ses adversaires, y compris à domicile. Chacune des équipes qui se déplaçaient à Tizi-Ouzou se targuaient de pouvoir battre la JSK. Aujourd’hui, après un cauchemar de près d’une décennie, Cherif Mellal, son staff technique et ses jeunes joueurs font peur. Les Jaune et Vert font de nouveau trembler leurs adversaires qui se contentent de limiter les dégâts. Ce retour en force des Lions du Djurdjura a redonné le sourire aux millions d’amoureux du club. C’est une nouvelle page d’histoire qui s’ouvre désormais devant la JSK.

Z. L.