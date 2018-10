Reprise cet après-midi à Tichy

Par DDK | Il ya 14 minutes | 12 lecture(s)

Après deux jours de relâche accordés par le staff technique aux joueurs, les joueurs de la JSMB devront retrousser les manches dès cet après-midi pour entamer les préparatifs du prochain match de championnat face à la JSM Skikda, entrant dans le cadre de la douzième journée. Et afin de fuir la colère de leurs supporters, après le cuisant échec à Saida (2-1) dès les derniers instants de la partie, les gars de la Soummam effectueront leur première séance de travail de la semaine dans la ville balnéaire de Tichy, distante d’une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya. Avec cette décision, la direction du club, de concert avec le coach en chef Samy Boussekine, veut réunir toutes les conditions nécessaires pour le bon déroulement de ladite séance, loin des regards des ultras qui ne comptent visiblement pas passer sous silence ce revers. Pour beaucoup d’entre eux d’ailleurs, la pilule ne passe toujours pas, reprochant à l’équipe de n’en avoir pas assez fait pour continuer sur la lancée de résultats positifs enclenchée depuis le nul (0-0) ramené de Chlef (8e journée). L’entraineur, Samy Boussekine, voulant sans doute déculpabiliser ses poulains, a déclaré, à la fin de la rencontre, assumer seul la responsabilité de cette défaite contre Saida. Quoi qu’il en soit, le technicien béjaoui aura quatre jours devant lui pour remobiliser ses troupes avec pour objectif de se racheter, dès samedi prochain, à l’occasion de la réception de la JSM Skikda au stade de l’UMA. Un rendez-vous à ne surtout pas rater pour Belgherbi et consorts, au risque de replonger dans le doute.

B. Ouari