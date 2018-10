"Notre objectif est le maintien"

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Le coach de l'OS Moulediouane, Fatah Chalal, estime que son équipe ne peut jouer les premiers rôles, faute de moyens financiers. Il nous parle du début de saison et de l'élimination de l'équipe en Coupe d'Algérie, face à Tidjelabine.

La Dépêche de Kabylie: Parlez-nous d’abord de cette élimination au premier tour régional de la coupe d'Algérie, face à Tidjelabine.

Fatah Chalal: Que voulez-vous que je vous dise, on s'est déplacés à Boudouaou avec 13 joueurs et la majorité sont des jeunes. On a essayé de faire face à cette équipe de Tidjelabine, mais on s'est inclinés sur le score de 4 à 2. Cette élimination ne va pas influencer le groupe, car notre objectif reste le championnat en régionale deux.

Même en championnat, vous n’avez récolté que trois points sur les neuf possibles en trois matchs joués...

Il y a des facteurs qui ont eu une influence sur le rendement des joueurs. Le problème financier que rencontre l'OSM cette saison en est le majeur. Il faut que les autorités locales aident ce club de la localité de Draâ Ben Khedda pour faire face à toutes les dépenses de la saison. Les dirigeants, à leur tête le président, font de leur mieux pour assurer les meilleures conditions aux joueurs. On a gagné un match à Draa El Mizan et on a perdu deux rencontres dont une à domicile face à l'OTR.

Si on parlait du match qui vous attend ce week-end face à l'OS El-Kseur, comment l'appréhendez-vous?

C'est un match difficile qui nous attend face à l'OSEK mais on se déplacera avec la ferme intention de revenir avec un bon résultat. On va récupérer les joueurs absents lors du match de coupe et on sera bien armés pour ne pas revenir bredouille à la maison. Je fais confiance à mes joueurs et inchallah on renouera avec la victoire ou à défaut avec un match nul.

Pour ce qui est de l'objectif du club, l'OSM est-il capable de jouer l'accession cette saison?

Pour jouer les premiers rôles, il faut réunir toutes les conditions, surtout les moyens financiers. Pour ne rien cacher aux supporters de l'OSM, l'équipe jouera le maintien cette saison. Mais si les résultats suivent, on ne va pas dire non. Vous savez, dans le football tout est possible. Mais les joueurs ont besoin de motivation pour aller de l'avant et garder une bonne dynamique. On va tout d'abord bien négocier le match contre l'OS El Kseur, après on verra comment finir la phase aller et faire le constat. On n'est qu'au début du championnat, le parcours est encore long.

Entretien réalisé par Massi Boufatis