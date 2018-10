JS M’Chedallah - JLC Douéra avancé à vendredi

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

Exempte lors du premier tour régional de la Coupe d’Algérie, la JS M’Chedallah affrontera la JLC Douéra vendredi prochain, au stade de Lakhdaria, en match avancé du deuxième tour régional. Ceci suivant le tirage au sort effectué avant-hier lundi, au niveau du siège de la Ligue. Le reste des rencontres se joueront mardi prochain (30 octobre). Ainsi, les jeunes de la JSM affronteront le FC Thamelaht au stade de Bouira. Le président du CSA/JSM, Aoudia Madjid, reste sceptique quant à la participation de son équipe au prochain tour de la Coupe d’Algérie. «Pourquoi programmer les jeunes catégories des deux équipes à Bouira et non à M’Chedallah ? Ce qui arrangerait pourtant les deux équipes», s'interroge Aoudia Madjid, qui dit avoir adressé un écrit à la Ligue pour transférer la rencontre de Bouira à M’Chedallah. Cependant, concernant la rencontre des seniors programmée au stade de Lakhdaria, le président du club maillotin craint que sont équipe ne rate le rendez-vous, d’autant plus que la JSM a été tirée en premier au sort et sera donc chargée de l’organisation de la rencontre (terrain, service d’ordre, ambulance, médecins). Des dépenses, donc, pour un club qui ne voit toujours pas sa situation financière s’améliorer. «C’est toujours le statu quo», confie Aoudia Madjid. «Nous avons profité de cette trêve pour rencontrer le P/APW de Bouira qui a promis de nous aider. Idem pour la DJS. Mais on attend toujours, alors que la demande d’audience transmise au wali est restée lettre morte. Sincèrement, l’équipe suffoque, je ne vois pas comment on tiendra le coup», ajoute-t-il. «Heureusement qu’il y avait ce geste de deux anciens joueurs du club, en l’occurrence Yahiaoui Amar et Allili Hafidh. Le premier a pris en charge le dossier médical des joueurs, alors que le second a acheté les jeux d’équipements», indique encore Aoudia Madjid. «Leur action nous a mis du baume au cœur», conclut le président du club maillotin, qui souhaite de gestes similaires de la part des bonnes volontés, notamment pour la prise en charge du transport et la restauration des joueurs.

M. A.