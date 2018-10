«On doit se concentrer sur le championnat»

Par DDK | Il ya 1 heure | 72 lecture(s)

Après l’élimination de son équipe lors du premier tour régional de la Coupe d’Algérie devant l’ES Bir Ghbalou, le FC Thamelaht songe déjà au prochain match de championnat prévu vendredi prochain face à une autre équipe de la wilaya, le MC Bouira. Ce sera la troisième rencontre derby de suite pour l’équipe de Thamelaht. Son président Alem Redouane estime que son équipe gagne de plus en plus en confiance, «le match de coupe d’Algérie était une simple rencontre d’application, où on a préféré faire jouer d’autres joueurs et laisser au repos au moins six titulaires», dira t-il, et d‘enchainer, «Notre adversaire du jour, l’ES Bir Ghbalou nous a difficilement battus après 120 minutes de jeu». «Ce fut quant même une rencontre pleine face à une bonne équipe qui pratique du beau football. L’essentiel est que mes joueurs ont fait une bonne prestation et réalisé un bon match qu’on aurait pu remporter s’il y avait de la réussite en attaque. Malheureusement, regrette Alem, on n’a pas su profiter de notre surnombre après l’expulsion du joueur de Bir Ghbalou.» Interrogé sur son appréhension quant au niveau du championnat régional 2, après trois journées disputées, Alem dira qu’«Il ne faut pas oublier que c’est notre première saison en régionale II, le niveau des équipes est plutôt rapproché et équilibré, mais ce n’est pas cela qui va nous enflammer et changer d’objectif qui reste, pour nous le maintien, on comptabilise cinq points, (deux nuls et une victoire), on doit maintenir cette cadence et rester concentrés sur le championnat». «Notre prochain match, face au MC Bouira est déterminant, on ne doit pas le rater, c’est pour cela qu’on a demandé aux joueurs de rester concentrés, on se rendra au chef-lieu pour réaliser un bon résultat», conclut-il.

M’hena A.