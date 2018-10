Début tonitruant de la JS Ighil Ouazzoug

Par DDK | Il ya 1 heure | 69 lecture(s)

Le championnat honneur de Béjaïa a entamé l’exercice 2018-2019 il y’a de cela une dizaine de jours, avec le déroulement de la 1ère journée, qui avait vu pas mal d’équipes afficher leurs intentions de jouer les premiers rôles. D’autres essaieraient de prendre une avance considérable, afin d’aller de l’avant, eu égard au fait que les équipes se valent et qu’il ne sera pas facile, après, de gérer. Parmi ces clubs qui misent sur cette saison sportive pour accéder en régionale 2 et vivre d’autres sensations, le club des banlieusards d’Ighil Ouazoug. Un club qui avait entamé la saison avec un succès face au SRB Tazmalt que les capés du duo Zahir Herou et Kamel Kherraz avaient battu sur le score étriqué d’un but à zéro, signé par Yahiaoui à la 80’. Ce succès a galvanisé les gars de la JSIO qui ont réussi leur deuxième succès de suite et cette fois, face au voisin de l’AS Taâssast au stade scolaire de la ville de Béjaïa. Deux buts inscrits par Hamza Bendris sur pénalty en première mi-temps et Bouhadiche Sofiane en deuxième période avaient suffi aux protégés du coach Herou de prendre les trois points de la rencontre et partager la 1ère place avec six points au compteur avec les sapeurs-pompiers de la CS Protection Civile de Béjaïa et la JSB Amizour, qui ont eux aussi réalisé un sans-faute. Il faut dire que les dirigeants du club, à leur tête le président Moumen Djahid, ont fait de leur mieux pour que l’équipe ait une assise, et pour preuve, ils ont engagé un duo d’entraîneurs composé de Herou et Kheraz, qui font leur travail dans une parfaite collaboration, ne badinant pas avec la discipline, clé de réussite de n’importe quelle équipe. En un mot, l’objectif premier du club reste le maintien honorable en division honneur, et c’est seulement après cela que le club pensera à l’accession en Régionale 2, si bien entendu le club arrive à tenir bon, surtout devant des clubs eux aussi à la recherche de cette fameuse montée au palier d’au-dessus, à l’image du Soummam Sport de Sidi-Aich, du Chabab Riadhi de Souk-El-Tenine, de l’Olympique d’Akbou, du CRB Aokas, de la JSB Amizour et du Gouraya de Béjaïa. Ce qui s’annonce donc serré. Ce ne sera qu’à partir de la 10è journée qu’on saura les équipes qui pourraient tenir tête jusqu’à la fin de saison.

R. M.