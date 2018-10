«L’ESA est un club formateur»

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

Le président de l’Étoile sportive Amizour, Mourad Mezghiche, revient sur les performances réalisées par son équipe lors de la saison dernière et évoque les ambitions du club.

La Dépêche de Kabylie : Quelle appréciation faites-vous du bilan technique de la saison 2017/2018 ?

Mourad Mezghiche : Je dirai qu’il est très positif et les résultats étaient très encourageants avec deux médailles d’or, trois d’argent et une de bronze. Au niveau national, nous avons occupé la 28e place sur 312 clubs d’athlétisme. Des résultats bien au-delà des espérances pour un club dont les moyens sont dérisoires. Au niveau de la wilaya de Béjaïa, notre club est classé 13e avec 114 points de récoltés, sur une soixantaine de clubs, alors qu’au tableau médailles, on est classés 7es.

Avec beaucoup plus de moyens, le club aurait pu faire mieux ?

Les clubs plus aguerris possèdent des moyens colossaux comparés aux nôtres. Cela étant, les résultats ne sont pas venus comme ça, mais grâce aux sacrifices de tout un chacun, dirigeants, entraîneurs et athlètes. Tout le monde a cravaché dur pour y arriver, et le résultat est là pour en témoigner. Le manque de moyens pédagogiques et infrastructurels nous a, en quelque sorte, fait faux bond. Le stade de foot est saturé, avec des espaces très réduits. Parfois, on trouve sur ce terrain toutes les disciplines sportives et les clubs de notre commune. Et dire qu’il n’a même pas une piste d’athlétisme…

L’ESA est-il un club formateur ?

C’est exact. Mon grand souhait, c’est de rassembler le plus grand nombre de sportifs dans la commune d’Amizour. Avec un nombre important d’athlètes, les résultats n’en seront que meilleurs, la concurrence étant un stimulant non négligeable. Former des jeunes et les garder reste notre principal objectif, pourvu que les moyens financiers suivent ! Permettez-moi de vous dire que parfois, on se retrouve avec des athlètes qui, une fois en catégorie senior, partent vers d’autres cieux.

Comme Bouzebra Zouina ?

Zouina, on n’a pas eu les moyens de la garder. Ses ambitions étaient plus grandes par rapport à notre club, et c’est tout à fait logique qu’elle est parte vers un autre club, avec lequel elle réalise, d’ailleurs, de belles performances. Depuis l’année 2007, elle a souvent été championne d’Algérie. Elle compte également à son actif un titre de championne arabe et décroché la 4e place aux championnats d’Afrique qui se sont déroulés au Nigeria. Elle a battu le record d’Algérie dans sa discipline.

On vous laisse conclure ?

Je lance un appel à notre APC, à la DJS de Béjaïa et à l’APW de nous venir en aide financièrement. Si on continue comme ça, tous les sports individuels vont disparaître dans la commune d’Amizour. Une chose est sûre, avec des moyens, on évitera même que des athlètes formés chez nous partent ailleurs. L’aménagement de l’annexe du lycée sera déjà une bouffée d’oxygène pour les sportifs.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche