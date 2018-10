Séminaire national sur l’arbitrage

Par DDK | Il ya 1 heure | 72 lecture(s)

La Ligue de judo de la wilaya de Béjaïa a organisé, samedi passé, un séminaire national d’arbitrage au niveau du château de la Comtesse sis à Aokas. Un séminaire encadré par les membres de la fédération algérienne de judo, dont Djellout Mebrouk le président de la commission nationale d’arbitrage et Bouzioukh Ali, le président de la commission nationale de grades. Un séminaire d’arbitrage et coaching des arbitres nationaux, continentaux, FIJ A (Fédération internationale de Judo) et entraîneurs. Ledit séminaire a été fait par le chef des services des sports au niveau de la DJS de Béjaïa, Said Mehidi, avant que le président de la ligue de Béjaïa, Messaoudi Laid ne prenne la parole remerciant pour la présence le représentant de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya, tout en souhaitant la bienvenue à l’assistance et aux encadreurs de la fédération qui avaient répondu favorablement à la demande. Sur un autre registre, le premier responsable national de l’arbitrage, Djellout Mebrouk avait fait une lecture, expliquant l’objectif de ce séminaire, dont les différents principes et devoirs que tout un chacun doit savoir, arbitres ou entraîneurs. La matinée a été consacrée à la pratique avec des rappels sur les dégagements Kumi Katas non valables, Kumi Katas croisés, Refus de Kumi Kata, Kumi Katas valables, Prise de l’ours, Technique contre non-valable liaison debout sol, Démonstration technique contre valable, Liaison debout sol valable, Technique direct non valable, Bridge, Geting out (sortie), Différence ippon/wazari, Evaluation des points, Osaekomi, La position (Ura) est validée. Quant à l’après-midi, il a été consacré à la projection-vidéo des différentes techniques valables et non-valables, étude et correction de test d’évaluation avec 20 séquences.

R. M.