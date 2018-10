Cap sur le Paradou AC

Par DDK | Il ya 59 minutes | 78 lecture(s)

Après le semi-échec de samedi dernier contre l’ASAM, les joueurs du MOB ont repris le travail avant-hier soir, au stade de l’Unité maghrébine, dans une morose ambiance, sous la direction du coach Madoui et de son staff. Le premier responsable du volet technique a longuement discuté avec ses joueurs avant le début de la séance, revenant en détails sur toutes les erreurs commises lors du dernier match et sur le manque de concentration devant les bois adverses. L’ex- entraîneur de l’ESS a néanmoins demandé à ses joueurs d’oublier rapidement le match de l’ASAM et de se concentrer sur le prochain match face au Paradou AC. Tous les joueurs étaient présents excepté Merouane Dehar qui s’est présenté en tenue de ville, ayant senti des douleurs aux adducteurs lors du dernier match. Toutefois, le joueur participera au prochain rendez-vous. C’est Mehdi Kadri qui sera le grand absent, ayant écopé d’un 4e avertissement de suite, synonyme de suspension d’un match. Le prochain match contre le PAC, prévu samedi à Bologhine, ne sera pas facile pour les Béjaouis et les joueurs doivent fournir plus d’efforts pour espérer tenir en échec leurs jeunes adversaires qui pratiquent un très beau football malgré leur manque d’expérience. Les dirigeants, quasiment tous absents à la reprise, ont eu dimanche dernier une réunion avec le staff technique pour discuter de la situation du club. Ils ont néanmoins réitéré leur soutien au coach, tout en exigeant de lui de trouver des solutions pour renouer avec les victoires. Concernant l’installation d’un nouveau conseil de gestion et des différentes commissions, rien n’a été fait dans ce sens jusqu’à présent, malgré les promesses du président du CA, Amar Boudiab. Le club ne dispose actuellement ni de commission de discipline ni de celle du sponsoring, alors que des joueurs attendent toujours d’être traduits en conseil de discipline et les contrats de sponsoring n’ont toujours pas été renouvelés avec certains anciens sponsors, plus de 2 mois après le début du championnat.

Z. H.