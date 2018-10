2,5 milliards bientôt dans les caisses

Par DDK | Il ya 59 minutes | 84 lecture(s)

La trésorerie du club phare de la Soummam sera refoulée prochainement par une importante somme d’argent de l’ordre de 2,5 milliards de centimes, émanant de l’APC du chef-lieu de Béjaïa, au titre du budget supplémentaire (BS) 2018. Une bonne bouffée d’oxygène en somme, puisque ce beau pactole servira sans doute à la direction du club à assainir en partie la situation financière des joueurs, mais aussi de la CRL. A ce sujet, l’appel récent du président Houassi en direction des autorités locales en vue d’un soutien financier à son club, n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, même si celui-ci souhaite ardemment l’implication pleine et entière des opérateurs économiques de la région, pour aider également le club à bien s’en sortir cette saison. Ceci demeure bien le vœu de tous les amoureux du club, d’autant que la JSM Béjaïa qui recèle un effectif bien étoffé, pourrait, de ce fait, aspirer à mieux cette saison plutôt que de se contenter du maintien en ligue 2, comme l’avait déjà déclaré le boss Houassi, avant le début du championnat. En d’autres termes, les Vert et Rouge de la Soummam qui ont réalisé jusque-là un parcours mi-figue, mi raisin (10es, 14 points), ont le potentiel requis pour revenir en force lors des prochains rendez-vous du championnat, sachant que l’écart n’est que de cinq unités sur le 3e (MCEE), en douze journées disputées. Pour ce faire, l’argent demeure le carburant des joueurs, par conséquent, tout club dit professionnel se doit de trouver les ressources financières nécessaires pour réaliser ses objectifs. Pour leur part, les supporters du club sont tenus eux aussi de se ranger constamment derrière leur équipe et la prémunir de toute forme de pression nuisible au bon fonctionnement du groupe, s’ils désirent réellement en finir dès cette saison avec «le cauchemar» de la ligue 2.

B. Ouari