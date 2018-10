La JS Azazga et le MB Bouira pour la confirmation

Par DDK | Il ya 38 minutes | 115 lecture(s)

Le groupe Centre-Est de l’inter-région verra le déroulement de la 7e journée, demain vendredi, avec des rencontres difficiles pour certains clubs, alors que certains évolueront sur du velours face à leurs adversaires, eu égard aux résultats enregistrés par ces équipes depuis le début de la saison en cours. Le MB Bouira fera tout pour confirmer son succès enregistré en dehors de ses bases lors de la précédente journée où il a battu le FC Bir-El-Arch, sur un score étriqué certes d’un but à zéro, mais cela lui a permis d’être dans la première moitié du classement, soit à la 6e place avec 10 points. Les locaux auront en face d’eux une équipe du MB Hassi-Messaoud, qui alterne le bon et le moins bon avec une peu enviable 12e place au classement avec cinq points. Une place que les gars de Hassi-Messaoud occupent après leur défaite chez eux face à l’AS Bordj-Ghedir (0/1). L’équipe de Bouira devra toutefois faire attention à une bête blessée, d’autant que les prestations de celle-ci en déplacement ont souvent été acceptables. De son côté, la JS Azazga, qui est sortie avec un nul du derby kabyle face à l’US Oued Amizour, essayera de confirmer en recevant l’équipe de Bir-El-Arch qui ne se déplacera pas à Azazga en victime expiatoire, mais pour se racheter de sa défaite chez elle face au MBB. Les Banlieusards d’Azazga chercheront leur deuxième succès de la saison chez eux, après celui enregistré face à l’actuel co-leader, le SA Sétif, lors de la 5e journée. L’USOA, qui n’arrive pas à décoller comme il faut, se déplacera à Aïn Lahdjar pour donner la réplique au club local, l’IRBAL. Les capés du revenant Bouziane Rahmani, le coach des Unionistes d’Amizour, doivent réagir avant que ça ne soit trop tard. A noter que cette journée offrira deux derbies, l’un aura lieu dans la capitale et opposera le Hydra AC (15e avec 4 points) et l’OM Ruisseau (1eravec 15 points). Un match entre deux équipes qui jouent pour des objectifs différents, le leader pour accéder en DNA et l’avant-dernier au classement pour sauver sa peau de la descente. Le 2e derby aura lieu au stade du 8-Mai 45 de la ville d’Aïn El Fouara, entre l’USM Sétif (16e avec seulement trois points au compteur) et le SA Sétif (2e avec 15 points). Un match entre deux extrêmes comme ce sera le cas entre le HAC et l’OMR.

R. M.

Le programme

IRBA Lahdjar - USO Amizour

NTB Teleghma - ASCO Zouai

JS Azazga - FC Bor El Arch

Hydra AC - OM Ruisseau DRB Baraki - IRB Berhoum

MB Bouira - MBH Messaoud

AS Bordj Ghedir - US Souf

USM Sétif - SA Sétif