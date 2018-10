Le coach Tabouni démissionne

Par DDK | Il ya 39 minutes | 99 lecture(s)

Contre toute attente, le MB Bouira, qui reste sur une belle victoire ramenée de Bir El Arch, la deuxième sur les six matchs disputés, s’est séparé de son entraîneur, Amar Tabouni. Nous n’avons pas pu joindre ce dernier ni les dirigeants du club, pour essayer de comprendre les raisons de cette séparation pour le moins intrigante. Il semblerait toutefois que le départ de Tabouni serait lié à ses choix tactiques et celui des joueurs alignés lors des rencontres. Et c’est Boualem Hamadache qui a été pressenti pour prendre sa place. Ce dernier, que nous avons contacté, confirme avoir été rapproché par les responsables du club, qu’il devait rencontrer (hier mercredi) pour discuter. Pour rappel, Hamadache a déjà travaillé avec le MBB lors de la saison 2016/2017 comme DTS. Conseiller en sport, il a entraîné plusieurs clubs de la wilaya, à l’instar du MC Bouira, le HC Ain Bessam et le RC Haizer la saison écoulée. Ce dernier pourrait donc être sur la main courante dès demain, à l’occasion de la rencontre MB Bouira - MB Hassi Messaoud comptant pour la septième journée de la L’IRFA. Sixième au classement général avec dix points, le Mouloudia ne gagne plus à domicile, (deux défaites), il doit briser le signe indien et réapprendre à gagner.

M’hena A.