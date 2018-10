Allalli out face à la JSMS

Par DDK | Il ya 38 minutes | 105 lecture(s)

Décidément, les blessures et les suspensions sont le lot quotidien du club phare de la Soummam depuis le début de la saison en cours. Il ne se passe pas une rencontre du championnat sans qu’au moins un cadre de l’équipe manque à l’appel. Rien que pour le rendez-vous d’après-demain, face à la JSM Skikda, le coach Samy Boussekine devra encore faire sans trois titulaires et non des moindres. En effet, en plus de Ghanem et Djeribia, convalescents, l’axial Slimane Allalli est d’ores et déjà déclaré out pour cette confrontation. L’ancien Nahdiste, coupable d’une contestation de décision de l’arbitre du dernier match de son équipe face au MC Saida, a écopé d’une suspension d’un match ferme, infligée par la CD de la LFP, en plus d’une amende de trente mille dinars à payer. Le joueur sera remplacé par Meddour qui devra constituer la paire centrale avec le revenant Koceila Berchiche. Pour rappel, ce dernier a purgé un match de suspension automatique contre le MC Saida.

Benmansour bon pour le service

Le staff technique béjaoui, qui s’apprête depuis hier à affuter ses armes en prévision du match d’après demain contre les Vert et Noir de Skikda, pourra néanmoins compter sur les services du latéral droit, Farouk Benmansour, totalement remis de sa blessure à la cheville. L’enfant de Timezrit, qui a raté les quatre dernières rencontres de son équipe, nous a déclaré : «Dieu merci, ma blessure n’est plus qu’un souvenir et je me sens à présent apte à reprendre ma place si le coach décide de faire appel à moi. Je ne vous cache pas que j’ai hâte de reprendre la compétition après toute cette période passée loin des terrains. Mais, que voulez-vous, c’est ça la vie d’un footballeur».

B Ouari.