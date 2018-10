Choc à Tizi Rached

Par DDK | Il ya 38 minutes | 90 lecture(s)

Après le déroulement du premier tour régional de la Coupe d’Algérie, le week-end dernier, le championnat de la Régionale 2 reprendra ses droits demain, avec la quatrième journée.

Une étape qui revêt une importance capitale pour les équipes ayant manifesté leur ambition de jouer les premiers rôles. D’ailleurs, pas moins de quatre rencontres s’annoncent chaudes. La première aura pour théâtre le stade de Tizi Rached, où l’Olympique locale, toute auréolée de son récent succès acquis chez l’OS Moulediouane voisin, aura à cœur de battre l’un des cinq co-leaders, l’ES Timezrit. Une formation qui ne désire en aucun cas perdre son trône, ne jurant que par un résultat probant, dans un match où le suspense sera garanti. L'enjeu n'est autre que la première place, ce qui signifie que la rencontre sera âprement disputée avec un léger avantage pour l’ex-pensionnaire de la Régionale 1 puisqu’il évoluera devant sa galerie. Le troisième co-leader, le RC Seddouk, qui aura l’occasion de recevoir pour la deuxième fois de suite, n’a qu’un seul but en tête : battre le CRB Kherrata voisin pour repartir du bon pied et laver, à l’occasion, l'affront subi devant son public, le week-end dernier devant Bir Ghbalou. Cependant, les visiteurs ne l’entendront pas de cette oreille, eux qui promettent de faire vivre à leurs antagonistes une dure après-midi, afin de confirmer leur dernière petite victoire. Pour les deux autres équipes qui se bousculent pour le fauteuil, à savoir l’ES Bir Ghbalou et le CM Tidjelabine, cette journée s’annonce favorable pour eux, puisqu’ils auront, à première vue, des matchs faciles à négocier, respectivement face au WR Bordj Ménaïel, en mauvaise posture en ce début de saison, et au FC Tadmaït, en quête de ses repères. L’autre formation de la vallée, l’Olympique d’El-Kseur, tentera, avec la réception de l’OS Moulediouane, de signer sa première victoire de la saison, après trois nuls de suite. Non loin de là, plus précisément au stade Benallouache de Béjaïa, on aura droit au grand derby de la ville entre l'USS et l’USMB. Les gars de Remla, sous la houlette du nouvel entraîneur Mohamed Aouimeur, visent les trois points pour se racheter du nul concédé à domicile face à l'OSEK, au moment où le team de l’USS est déterminé à réagir après sa défaite à Kherrata. Du suspense en perspective pour une question de suprématie entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. L’autre derby à suivre à tout prix est celui qui opposera, à Bouira, le MCB au nouveau promu, le FC Tamelaht, qui ne va, sans doute, pas se présenter sur le terrain en victime expiatoire. Enfin, la rencontre JS M’Chedallah - ES Draâ El-Mizan aura lieu mardi prochain (30 octobre).

Samy H.

Le programme



ESB Ghbalou - WRB Ménaïel

RC Seddouk - CRB Kherrata

O Tizi Rached - ES Timezrit

OS El-Kseur - OS Moulediouane

US Soummam - USM Béjaïa

MC Bouira - FC Tamelaht

CM Tidjelabine - FC Tadmaït

JS M’Chedallah - ESD El-Mizan (reporté)