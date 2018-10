Les co-leaders pour la confirmation

Par DDK | Il ya 39 minutes | 86 lecture(s)

Le troisième round du championnat Honneur Béjaïa s'annonce favorable à trois co-leaders, à savoir la JSB Amizour, l’Olympique d’Akbou et le CS Protection Civile. Des formations qui auront l'avantage du terrain, alors que le quatrième co-leader, Gouraya de Béjaïa, sera en déplacement. Pour les Banlieusards d’Amizour, il s'agira de confirmer l’excellent début de saison, mais ce ne sera pas tâche aisée pour les poulains de Hakim Ouatmani qui devront se méfier de la coriace formation du NCB de Yazi Azzi, qui reste capable de déjouer les pronostics. De son côté, l’équipe des pompiers de Béjaïa semble bien placée pour confirmer son bon début de saison devant de l’AS Taâssast, auteure d'un mauvais départ. Pour sa part, l’Olympique d’Akbou, qui semble bien armé cette saison pour répondre à l'attente de toute une région, accueillera le SRB Tazmalt et fera tout pour continuer sur sa lancée et confirmer son succès à Timezrit, lors du match retard face au SS Sidi-Aïch (3 - 0). Autre équipe ayant brillé en ce début de saison, Gouraya effectuera un déplacement périlleux à Barbacha. Un test a priori à la portée des hommes de Boucheta, qui visent la passe de trois. Mais pour cela, il va falloir sortir le grand jeu pour passer l'écueil d'une équipe de l’ARB Barbacha déterminée à enchaîner à domicile un autre succès, après celui réalisé lors de la précédente journée à Bejaïa, face au NCB local. Pour ce qui est des poursuivants, les Littoraux de Souk El-Tenine partent avec les faveurs du pronostic face au SS Sidi-Aïch, toujours à la recherche de ses marques cette saison. Autre formation en difficulté en ce début de challenge, le CRB Aokas, avec zéro point, tentera de signer sa première victoire de la saison à domicile, face à l'O M’Cisna, pour éviter de sombrer dans le doute, pendant que le CRB Aït R’Zine, qui reste sur deux défaites de suite, n'aura plus le droit à l'erreur en accueillant le nouveau promu, l'Olympique de Feraoun, qui, au vu de sa position de lanterne rouge, est appelé à réagir au risque de voir sa situation empirer.

Samy H.



Le programme



Vendredi

CRB Aokas - O M’Cisna

JSB Amizour - NC Béjaïa

CRB Aït R’zine - O Feraoun

Samedi

ARB Barbacha - G Béjaïa

CRBS El-Tenine - SSS Aïch

CSP Civile - AS Taâssast

O Akbou - SRB Tazmalt

Exempt: JSI Ouazzaoug