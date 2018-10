La JS Boukhalfa sur du velours

Par DDK | Il ya 38 minutes | 79 lecture(s)

La quatrième journée du championnat de la division Honneur, prévue pour demain, s’annonce favorable au leader, la JS Boukhalfa. En effet, les Banlieusards de Tizi-Ouzou, qui accueilleront le FC Ouadhias, auront une bonne occasion d’engranger un quatrième succès de suite. Cependant, les poulains du coach Arab devraient éviter de sous-estimer leurs adversaires du jour qui voyagent plutôt bien. De son côté, le DC Boghni ne devrait pas, non plus, éprouver trop de mal à empocher les trois points à l’occasion de la réception de l’ASC Ouaguenoun. Pour sa part, le nouveau promu, l’Olympique Taourirt Mokrane, qui reste invaincue depuis le début de saison, recevra le CA Fréha. Un match qui s’annonce fortement disputé et qui constituera un véritable test pour les gars de l’ex-Fort-national. Toujours dans le haut du tableau, le NA Redjaouna ira rendre visite à l’Etoile de Draâ El-Mizan. Une virée que les visiteurs comptent bien négocier afin de garder leur dynamique de victoires. La JSC Ouacifs affrontera, elle, au stade des Ouadhias, le RC Betrouna. Un invité qui n’arrive, certes, pas à décoller, mais les locaux devraient s’en méfier. L’Olympique de Tizi-Gheniff va en découdre, elle, avec l’ES Assi Youcef. Les Olympiens ne devraient pas laisser filer cette aubaine pour signer leur premier succès et repartir ainsi du bon pied. Enfin, l’AC Yakouren recevra le KC Taguemount Azouz dans un match qui s’annonce équilibré entre deux antagonistes qui jetteront toutes leurs forces dans la bataille, pour en sortir vainqueurs.

Z. L.

Le programme

DC Boghni - ASC Ouaguenoun

JS Boukhalfa - FC Ouadhias

JSC Ouacifs - RC Betrouna

AC Yakouren - KCT Azouz

OT Mokrane - CA Fréha

OT Gheniff - ESA Youcef

ED El-Mizan - NA Redjaouna

Exempt: CRB Mekla