«Je n’ai aucun problème avec Benaldjia»

Le coach kabyle, Franck Dumas, a animé, hier, un point de presse, à la salle des conférences du stade du 1er Novembre.

Face aux journalistes, le coach a parlé notamment du match très important d’après-demain face au CSC et de l’absence d’Uche à ce rendez-vous. Il est également revenu sur le cas de l’attaquant Benaldjia, qui a résilié son contrat avant-hier et sur ce qui n’a pas marché face au MCO. Tentant d’expliquer le rendement peu satisfaisant de son équipe face au MCO, le coach dira : «Face au MCO, l’équipe en effet n’a pas bien joué. Les joueurs étaient fatigués, ils n’ont déployé que 40% à peine de leurs moyens. C’était peut-être dû à la charge de travail. Par ailleurs, il ne faut pas oublier la qualité de notre adversaire qui est une bonne équipe. Des erreurs défensives ont également été commises, mais nous travaillerons nos insuffisances pour être plus performants».

«Le CSC ne se réveillera pas contre nous»

Abordant le match de samedi, le coach de la JSK s’est montré confiant. Même si son équipe affrontera le champion en titre, une équipe coriace, Dumas a affirmé que son équipe jouera pour la gagne : «Je sais qu’on affrontera le champion en titre, une formation coriace. Notre adversaire fera tout pour se racheter après ses résultats négatifs. Cependant, nous préparons bien ce rendez-vous, nous sommes confiants. Le CSC ne fera pas son réveil aux dépens de notre équipe», dira-t-il. L’attaquant Uche ne sera pas concerné par le match d’après-demain face au CSC, vu qu’il est suspendu pour cette rencontre. Interrogé sur cette question, Dumas dira : «L’absence d’Uche ne constituera pas un problème lors du match de samedi prochain. On a un groupe et on choisira l’un des joueurs pour le remplacer au cours de cette rencontre. Questionné sur le départ de l’attaquant Benaldjia, le coach Dumas a affirmé que le joueur a décidé de partir après sa discussion avec les dirigeants : «Benaldjia s’est entendu avec la direction pour résilier son contrat, alors qu’il pouvait refuser de partir. Il était en fin de contrat et il devait trancher sur son avenir. Il était sous pression et il a fait un choix. Mehdi est parti et on continuera sans lui. Même le Réal s’est séparé de son attaquant Ronaldo», a expliqué le coach kabyle. Continuant son explication sur le départ de Benaldjia, Dumas tiendra à ajouter : «Je n’ai aucun problème avec Mehdi qui est un bon mec. Cependant, je devais faire un choix. Lui, il aime les réseaux sociaux et moi non. Je vous informe que je ne lis même pas la presse, je travaille sur le terrain. J’ai suivi les joueurs, dès mon arrivée à Alger, avant de faire mes choix. Le club a aussi sa stratégie». Même si le coach ne l’a pas clairement dit, l’on a compris que le joueur ne fait plus partie de ses choix.

«Peu importe où on affrontera l’USMA»

Questionné sur le milieu de terrain Salim Boukhanchouche, qui a repris avec l’équipe après avoir été sanctionné, le coach kabyle affirme que le joueur travaille d’arrache pied. Même si Dumas est satisfait des qualités de Boukhanchouche, qui possède du talent, selon lui, il a affirmé cependant que le joueur doit simplifier son jeu pour qu’il soit plus performant. «Salim travaille d’arrache pied et se comporte bien. C’est un joueur pétri de qualités qui pourra servir le club énormément. Cependant, il doit simplifier son jeu. Il doit être plus discipliné tactiquement et s’impliquer plus dans le jeu de l’équipe», dira-t-il. Questionné s’il souhaitait affronter l’USMA au stade du 5 juillet, Dumas répondra : «C’est le président Mellal qui a voulu qu’on joue face à l’USMA au 5 juillet. Pour moi, peu importe où on jouera. Jouer ici à Tizi-Ouzou devant un stade archicomble ou au 5 juillet avec la présence de beaucoup de supporters, les deux me vont. La différence c’est qu’au 5 juillet le nombre de supporters dépasse les 40 000 supporters et c’est en effet génial de jouer dans un grand stade et devant ce grand nombre de supporters». Les deux jeunes espoirs de la JSK, Nezla et Zaouche, se sont entraînés avec les seniors. Interrogé sur cette question, Dumas a affirmé que le fait de rejoindre l’équipe fanion permettra aux jeunes joueurs de progresser : «Le fait d’intégrer l’équipe fanion motivera les deux joueurs et les poussera à travailler encore plus et progresser davantage. En concertation avec le staff des espoirs, des jeunes rejoignent l’équipe fanion a chaque fois ce qui leur permettra d’apprendre avec l’équipe première», a ajouté Dumas

