Les Crabes dès demain à Alger

Les Vert et Noir du MOB poursuivent leur préparation, au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, pour le match d’après-demain à Bologhine contre le PAC, comptant pour la onzième journée de la Ligue 1 Mobilis. Les Capés de Madoui se donnent à fond lors des entraînements, afin d’être prêts sur tous les volets et pouvoir réaliser le meilleur résultat possible contre une équipe qui passe une mauvaise période depuis le début du championnat. Un adversaire qui peut néanmoins se réveiller et se révolter à tout moment. L’ex-entraineur de l’ESS a axé son travail tout au long de la semaine sur le volet psychologique, discutant beaucoup avec ses joueurs, pour leur remonter le moral et dissiper la pression qui peut leur jouer un mauvais tour. Le coach Madoui a bien analysé le dernier match, il programmé une projection vidéo pour aujourd’hui, afin de situer les défaillances de chaque joueur, corriger les erreurs et donner des solutions à suivre lors des prochains matchs. Sur un autre volet, le groupe sera amoindri samedi par l’absence de Kadri qui est suspendu après avoir récolté son quatrième avertissement de suite, alors que Dehar risque lui aussi de déclarer forfait. L’on attend en effet les résultats des analyses et le diagnostic du médecin pour décider de sa participation ou pas face au PAC.



Kadri absent, Dehar incertain

La délégation béjaouie ira, dès demain, à la capitale et élira domicile dans un hôtel algérois. Il faut signaler que, concernant la programmation de ce match contre le PAC, la direction du MOB a contacté officiellement par courrier la Ligue nationale afin d’avancer le match à demain vendredi, afin de donner plus de temps de récupération aux camarades de Bouleideb avant le match contre le MCA qui aura lieu le mercredi 31 octobre. Au moment où nous rédigeons ces lignes, aucune réponse n’est parvenue aux responsables du club de la part de l’instance que préside Medouar. Par ailleurs, les supporters maintiennent leur décision d’organiser une grande marche prochainement afin de demander le départ de tous les actionnaires et la reprise du club par une société étatique, à l’image de la STH qui reste le sponsor majeur.

Z. H.