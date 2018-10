L’US Akbou à l’assaut du GS Pétroliers

Par DDK | Il ya 1 heure | 171 lecture(s)

Le championnat de Handball dans le palier excellence « Dames » connaîtra le déroulement de sa 3e journée. Il faut s’attendre à des rencontres choc, des rencontres difficiles et de chauds débats. L’un des matchs de cette journée opposera l’US Akbou, à la salle OMS d’Akbou, au GS Pétroliers dans une rencontre qui promet entre deux équipes qui avaient enregistré chacune deux victoires. Le club local a enregistré un succès lors de la précédente journée face au HB Saida que les akbouciennes ont battu en déplacement sur le score de 25/24. Les camarades de Sarah Azzi, qui vient d’être appelée en sélection nationale par Bendjmil Abdelkrim,le sélectionneur national, auront donc en face d’elles une équipe qui est considérée comme étant favorite pour le titre, le groupement sportif pétrolier en l’occurrence. Les jeunes filles du président Kharbouche Redouane sont décidées à ne rien laisser au hasard, elles qui viserait un 3/3, après les victoires acquises face à la JS Aouzelaguen et face au HB Saida respectivement lors des 1ère et 2è journée. L’USA fera tout pour enchaîner sur une bonne note. De son côté, le deuxième représentant de la wilaya de Bejaia, la JS Aouzelaguen, jouera cette fois en déplacement, il ira affronter un club constantinois,en l’occurrence le CR Didouche Mourad.Rappelons que les handballeuses d’Ouzellaguen ont battu lors de la précédente journée et à domicile le NRF Constantine.

R.M

Le programme

US Akbou - GS Pétroliers

CRD - JS Ouzellaguen

NRF Constantine - Hawa Saïda

ASF Constantine - CF Boumerdès.