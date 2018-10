Favorable au FC Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Après une semaine de repos, le championnat national du football féminin reprendra ses droits aujourd’hui avec la programmation de la troisième journée. Une étape qui verra le CF Akbou se déplacer à Constantine, alors que l’ESFA recevra la coriace équipe de la Sûreté Nationale et le FCB le MZB. Les «Akbouciennes» du CFA, qui occupent la première place avec 6 points au compteur, se rendront, donc, à la capitale de l’Est algérien pour affronter la formation du FC Constantine, qui occupe la 5e place. Un match très difficile mais pas impossible pour l’équipe chère à Omar Merabet. Une chose est sûre, ce sera un duel très intéressant à suivre surtout que les deux formations possèdent chacune un effectif très riche capable de développer du beau jeu et offrir du spectacle. Pour sa part, l’ESF Amizour, nouveau promu, n’arrive plus à suivre le rythme imposé dans cette division en concédant deux défaites sur autant de matchs joués. Son adversaire de la 3e journée, l’AS Sûreté nationale, qui occupe la première place en compagnie du CFA, ne sera pas facile à manier, même au stade Chahid Touati. Les filles d’Amizour doivent aborder ce match sans complexes, pour espérer récolter un bon résultat même si la tâche ne s’annonce pas facile. Le FC Béjaïa, qui occupe la 8e place avec une seule victoire, accueillera les filles du MZ Biskra, logées à la dernière place avec zéro point au compteur après qu’elles ont concédé deux défaites de suite. Les trois points de la victoire ne devraient pas échapper aux Béjaouies, appelées à améliorer leur classement en vue d’aborder la suite du championnat avec de meilleurs auspices.

Le programme

Aujourd’hui à 11h

ESF Amizour - ASS Nationale

FC Béjaïa - MZ Biskra

FC Constantine - CF Akbou

ASE Alger-centre - JF Khroub

ESFOR Tougourt - AFAK Relizane

ASI Oran - SMB Touggourt