Les athlètes du MB Béjaïa s’illustrent

Par DDK | Il ya 1 heure

La section badminton du MB Béjaïa a participé à l’Open national (fédéral) qui a eu lieu à Jijel du 19 au 20 octobre passé. Les résultats enregistrés par le MBB ont été satisfaisants et encourageants pour la suite. Chez la catégorie des U17 garçons, Ouheddad Yanis a remporté la 2e place, tandis que chez les filles, Zaïdi Noura s’est adjugé la 3e place dans la catégorie U17 et Chilla Tinhinane, de la catégorie U13, a terminé à la 2e place. «Ces résultats sont encourageants pour nos jeunes. On est là pour les encadrer et leur permettre d’aller loin dans cette discipline», se félicite le président de la section Badminton du MBB, Salim Meddouri.

R. M.