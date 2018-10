Les plans de Madoui chamboulés

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

La Ligue nationale vient de chambouler tout le travail accompli par le staff technique du MOB, qui a préparé ses troupes pendant toute une semaine en prévision du match du PAC.

Ainsi, la douzième journée, prévue cet après-midi, a été reportée à mardi prochain à cause du déroulement, aujourd’hui, de l’assemblée extraordinaire de la FAF. Le rencontre face au PAC se jouera donc mardi, au stade Omar Hammadi de Bologhine. Présentement, les camarades de Bouledieb poursuivent leur préparation. L’entraînement d’hier a eu lieu dans la matinée au stade communal Salah Benallouache, avec la présence de tous les joueurs, y compris Dehar, qui a réintégré mercredi passé le groupe après que ses petits bobos de santé ont été traités. Le coach Madoui peut compter sur tous les joueurs pour composer son onze rentrant, excepté Kadri, suspendu après avoir récolté un quatrième avertissement de suite. Notons que le staff technique compte opérer certains changements lors du prochain match, en incorporant Naâs et Touré d’entrée. Certes, la mission ne sera pas facile devant la technicité des jeunes joueurs du PAC, mais avec la volonté et la conjugaison des efforts de tout un chacun ainsi qu’un bon coaching, le MOB peut revenir avec un probant résultat qui va chasser le doute qui pourrait s’installer en cas d’un autre faux-pas.

La direction motive les joueurs

Après la lourde défaite contre l’USMA et le nul à domicile face à l’ASAM, la direction du MOB, à sa tête son vice-président Mohand Sadji, s’est réunie mardi dernier avec les joueurs pour éclaircir certains points. Les dirigeants ont affiché leur soutien au groupe, en l’encourageant à aller de l’avant et travailler encore plus pour réaliser les meilleurs résultats possibles. Sadji a rassuré les éléments de l’effectif sur leur dû, en leur promettant le versement d’une mensualité ces jours-ci, une manière de confirmer l’engagement de la direction à respecter ses promesses. De leur côté, les Crabes, qui se sont réunis à deux reprises, ont décidé à l’unanimité de continuer à soutenir à fond l’équipe lors des matchs restants, tout en exigeant une réaction positive lors du prochain match, contre le PAC. Les supporters sont conscients de la situation dans laquelle se trouve le club, et par ce message, ils veulent assurer les joueurs qu’ils auront tout leur soutien, à condition qu’ils mouillent le maillot sur le terrain.

Z. H.