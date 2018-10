«On doit gérer la situation»

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Joint pour avoir son avis sur le décalage de la douzième journée, le coach du MOB, Madoui, dira en substance : «Ce n’est pas normal d’annoncer le report à 24 heures du déroulement des matchs. Mais on n’a pas le choix, on fera avec. On va revoir notre plan de travail et reporter le déplacement de la délégation à Alger, qui interviendra normalement lundi prochain. En attendant, on continuera à travailler et à se préparer pour le prochain match contre le PAC, tout en souhaitant être à la hauteur le jour ‘’J’’ et réaliser la meilleure performance possible».

Z. H.