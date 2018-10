L’US Béni Douala veut enchaîner

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

L’US Béni Douala qui a réussi une remontada au classement après ses deux derniers succès ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle se présentera au stade d’Ouargla pour enchaîner avec une victoire face à l’AR Ouargla qu’elle affrontera cet après-midi à partir de 15 heures, à l’occasion de la 8e journée de la DNA. Les coéquipiers de Dchicha sont déterminés à continuer leur ascension, en visant les trois points qui seront mis en jeu. En effet, la bande d’Abdenour Hamici est animée d’une grande volonté et ne jure que par la victoire face à l’AR Ouargla (ex-MC Mekhadema). Cependant, elle doit faire très attention à cette équipe d’Ouargla qui peut se révolter à tout moment. Pour les autres matchs de la journée, l’IB Lakhdaria aura l’occasion de rafler la mise cet après-midi lors de la réception du RC Arbaâ. L’équipe de l’ex-Palestro est décidée à ne pas céder le moindre point aux visiteurs et affiche une grande volonté d’empocher les points qui seront mis en jeu. Les joueurs, seuls acteurs sur le terrain, sont appelés à sortir le grand jeu pour espérer garder les points à Lakhdaria, car le RC Arbaâ, qui joue les premiers rôles, ne va sans doute pas se présenter en victime expiatoire. Toujours dans le cadre de cette huitième journée, le RC Boumerdès accueillera le NARB Réghaïa dans un derby qui promet, alors que le CRB Aïn Ouessara, en tête de classement, recevra le CR Béni Thour dans une rencontre qui s’annonce palpitante. Pour sa part, le JS Haï Djabel donnera la réplique au NRB Touggourt, tandis que le WA Boufarik défiera le WR M’Sila. Enfin, l’IB Khemis El-Khechna sera opposé à l’ES Ben Aknoun et l’ESM Koléa sera en appel à El Oued, pour affronter le Nadi Tadamoun Souf.

Massi. B.

Le programme

Aujourd’hui à 15h

JSH Djabel - NRB Touggourt

RC Boumerdès - NARB Réghaïa

IB Lakhdaria - RC Arbaâ

CRBA Ouessara - CRB Thour

WA Boufarik - WR M’Sila

IBKE Khechna - ESB Aknoun

AR Ouargla - US Béni Douala

NT Souf - ESM Koléa