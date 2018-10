ES Azeffoun – JS Akbou, le choc !

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Les yeux seront braqués au stade d’Azeffoun qui abritera cet après-midi à 15h00 le match de la 4e journée de la Régionale 1, entre l’ES Azeffoun et la JS Akbou. Deux équipes qui jouent les premiers rôles cette saison, et qui se présenteront sur le rectangle vert avec la nette intention de rafler la mise et d’empocher les trois points. Certes les Marins partent avec les faveurs des pronostics, mais les Akbouciens ne vont pas effectuer ce long voyage pour repartir bredouilles. La mission de l’ES Azeffoun s’annonce difficile devant la JS Akbou qui fera tout pour l’obliger au partage des points au minimum ou s’imposer. La bataille sera rude entre les deux équipes et ça va se jouer sur de petits détails. La JS Tichy et le CRB Tizi-Ouzou, joueront chez eux, ce samedi. Les Tichois accueilleront à domicile leurs homologues de l’ESM Boudouaou dans un rendez-vous qui promet, car les visiteurs sont difficiles à manier même en dehors de leurs bases. Mais l’équipe de la JST ne jure que par la victoire et rien d’autre. C’est aussi le cas pour les Communards de Tizi-Ouzou drivés par Chabane Meftah, qui attendent, de pied ferme, leurs invités du jour l’USM Cheraga. Un seul mot d’ordre pour les coéquipiers de Meghrici Madjid, la victoire et rien que la victoire. Enfin l’USM Draâ Ben Khedda aura à effectuer un périlleux déplacement cet après-midi à Alger, où elle affrontera l’équipe de l’OC Beaulieu. Un rendez-vous plein de risques pour les poulains de Mourad Bey, mais avec le bon état d’esprit qui anime ces derniers après leur qualification au deuxième tour régional de la coupe d’Algérie, un résultat positif est dans leurs cordes. Les joueurs sont conscients de la lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules et se présenteront sur le rectangle vert, avec la nette ambition d’empocher les trois points et rien d’autre.

Massi.B.

Le programme

Aujourd’hui à 15h

ES Azeffoun - JS Akbou

OC Beaulieu - USMDB Khedda

JSB Menaïel - JS Boumerdès

JS Tichy - ESM Boudouaou

WB Saoula - EC Oued Smar

CA Kouba - CRBB Kiffan

WA Rouiba - JS Tixériane

CRBT Ouzou - USM Cheraga