Contre toute attente, la LFP a décidé, jeudi soir, de reporter tous les matchs de la 12ème journée du championnat des Ligues 1 et 2 Mobilis.

En effet, dans un communiqué publié dans la soirée d’avant-hier, la LFP a indiqué que tous les matchs de la 12e journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2 (Seniors et Réserves) sont reportés aux 30 et 31 octobre, après avoir été programmés initialement pour hier et aujourd’hui. «C’est en raison de la tenue, ce samedi, de l’assemblée générale extraordinaire de la Fédération algérienne de football, et vu son extrême importance, que la LFP a pris cette décision, pour permettre une large participation et répondre aux vœux de quelques présidents de clubs et présidents de ligues désignés comme commissaires concernés pour les rencontres de ce week-end», précise la LFP sur son site officiel. La Ligue a décidé aussi de prendre en charge les dépenses et frais engagés par les clubs se trouvant déjà en déplacement, a fait savoir la LFP. «Cette décision répond strictement à l’intérêt supérieur du football algérien, sans aucun calcul restrictif et étroit», conclut l'instance chargée de la gestion de la compétition professionnelle. Une décision qui n’est pas du gout de la plupart des clubs, certains ayant déjà fait le déplacement pour disputer les matchs de cette 12ème journée. Joint hier peu avant midi, le président de la JSK, Cherif Mellal, n’a pas caché sa colère : «Il ne reste plus rien du football en Algérie. Comment reporter les matchs à 48h de leur déroulement, alors que la date de cette AG était bien connue depuis plusieurs journées. Ce report a chamboulé notre plan de travail après une semaine de préparation. C’est inacceptable, j’appel ça du bricolage», nous a-t-il déclaré. La colère du président de la JSK est d’autant plus grande que le match face au CSC a été reporté au 18 novembre prochain en raison de la super coupe prévue le 1er novembre entre le CSC et l’USMBA.



«15 jours sans compétition, c’est vraiment trop»

«Après toute une préparation, on nous casse en annonçant le report du match. Heureusement que nous devions jouer à Tizi-Ouzou, sinon l’équipe aurait déjà fait le déplacement», s’est encore exaspéré le président de la JSK. Après ce report, la JSK se retrouvera donc sans compétition pendant 15 jours. Et c’est ce qu’a dénoncé le président Mellal : «15 jours complets sans compétition, cela casse tout un travail», nous a-t-il encore confié. Questionné justement comment il allait gérer cette mini-trêve forcée, la réponse du président de la JSK fut pour le moins surprenante : «Je vais me réunir avec le staff technique et nous songeons à démissionner collectivement. Il ne reste plus de football, je pense sérieusement à me retirer car je ne vois pas l’utilité de continue», nous a-t-il déclaré.

M. L.