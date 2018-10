«Le mercato est du ressort de Dumas»

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Intervenant, hier matin, sur les ondes de la chaîne 2 de la radio nationale, le directeur sportif de la JSK, Mourad Aït Tahar, a abordé plusieurs sujets concernant le club. A propos du volet recrutement, Aït Tahar a indiqué que les dirigeants, en concertation avec le staff technique, prendront une décision à propos des poste à renforcer d’ici une semaine ou deux. «C’est normal, à l’approche du mercato, tous les clubs veulent renforcer leurs effectif dans les différents compartiments où leurs équipes enregistrent des insuffisances. Nous concernant, d’ici une semaine à deux, nous nous réunirons avec le staff technique pour trancher sur la question du recrutement. Avec les joueurs qu’on a, l’équipe a réalisé un excellent parcours en attendant de voir avec le coach qui décidera», a déclaré Mourad Aït Tahar. C’est donc le coach Dumas qui tranchera sur les postes à renforcer, sachant que le président Mellal a affirmé précédemment que la priorité sera donnée aux jeunes du club. Evoquant le parcours enregistré par l’équipe jusqu’à présent, Aït Tahar a tenu à féliciter les joueurs : «Nous jouons match par match, tout en cherchant à chaque fois le meilleur résultats possible. Les joueurs ont réalisé un très bon parcours et ils sont à féliciter. Ils doivent continuer avec les mêmes volonté, détermination et sérieux, en respectant le règlement intérieur du club», conclura Aït Tahar.

M. L.