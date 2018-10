«On doit battre la JSMS»

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

L’attaquant des Vert et Rouge, Badreddine Bahi confie, dans cet entretien, que le report de la 12e journée à mercredi n’entamera en rien la détermination de son équipe à empocher les trois points de la rencontre face à la JSM Skikda.

La Dépêche de Kabylie : Quel est votre sentiment après le report de la 12e journée ?

Badreddine Bahi : C’est une décision qui nous a tous surpris au moment où nous nous apprêtions à disputer notre match à domicile contre la JSM Skikda. On s’était bien préparés et notre seul mot d’ordre était, bien entendu, celui de prendre les trois points de la rencontre pour renouer avec le succès et effacer, du coup, la dernière défaite de Saïda. Hélas. Désormais, on doit faire avec cet impondérable et revoir forcément notre plan de préparation pour ce rendez-vous. Aussi, dois-je ajouter que ce même report arrange bien les affaires de notre adversaire, qui a joué mardi passé une rencontre de retard contre le leader. Néanmoins, ce n’est pas pour autant qu’on pourra justifier un éventuel échec de notre équipe, sachant qu’on jouera chez nous et devant notre public.

Votre équipe a tendance à encaisser lors des dernières minutes, comme à Saïda où vous avez laissé filer un succès à votre portée. Comment jugez-vous le parcours réalisé par votre équipe jusque-là ?

Notre parcours est sans aucun doute en deçà de toutes nos espérances, d’autant que nous possédons un effectif de loin meilleur que celui de la saison dernière. Cela dit, force est de reconnaître que nous avons mal entamé notre saison en cédant des points précieux chez nous et même en dehors de nos bases, comme face à l’ASO et au MCS. Cependant, le staff technique qui veille bien au grain sait pertinemment qu’il reste encore du chemin à faire pour former un groupe tout à fait performant à l’avenir. C’est ce qu’on tente de faire aussi en redoublant d’efforts et de sacrifices à l’entraînement.

Un mot pour vos supporters ?

Je comprends que nos supporters soient très déçus après notre défaite de Saïda. J’avoue que nous n’avons pas tous compris ce scénario de dernière minute contre le MCS. On tâchera de rectifier le tir dès mercredi face à la JSM Skikda, pour leur redonner le sourire.

Propos recueillis par B. Ouari