Le CRB Kherrata arrive

Avec sa victoire contre le FC Talmaït, la formation du CM Tidjelabine s’adjuge la pole position pour le compte de la quatrième journée du championnat de la Régionale 2 et enregistre du coup son troisième succès de la saison, ce qui leur permet de voir plus clair à l’avenir. Ceci contrairement à l’Olympique de Tizi Rached, qui est un des plus sérieux prétendants au titre, cependant accroché dans son fief par la coriace équipe de l’ES Timezrit (1-1). Les deux équipes occupent conjointement la 2e place avec 7 points dans leurs comptes, en compagnie d’un autre prétendant, en l’occurrence l’ES Bir Ghbalou, tenu en échec par le WR Bordj Ménaeïl de Rachid Boukhlif (0 - 0). L’USM Béjaïa s’est lourdement inclinée lors du derby qui l’opposait à l’US Soummam par quatre buts à trois (3 - 4). Dans l’autre derby qui a opposé les deux équipes de Béjaïa, le CRB Kherrata de Djamel Louahche, qui revient avec un petit point, a réalisé une belle prestation en revenant avec trois précieux points de son long déplacement à Timezrit où le RC Seddouk a déçu une fois de plus son nombreux public par cette première contre-performance à domicile. (1 - 0). Enfin, après trois matchs malheureux, l’OS El-Kseur n'a pas tremblé cette fois-ci et est parvenu à gagner son premier match de la saison aux dépens de l’OS Moulediouane, par deux buts à zéro (2 - 0). La rencontre JS M’Chedellah - ES Draâ El-Mizan aura lieu mardi, tandis que le MC Bouira - FC Timelahine s’est joué hier.

Samy H.

Les résultats

ES Bir Ghbalou 0 - WRB Ménaeïl 0

RC Seddouk 0 - CRB Kherrata 1

O Tizi Rached 1 - ES Timezrit 1

OS El-Kseur 2 - OS Moulediouane 0

US Soummam 4 - USM Béjaïa 3

CM Tidjelabine 2 - FC Tadmaït 1

JS M’Chedallah - ESD El-Mizan (reporté)

MC Bouira - FC Tamelaht (joué hier)