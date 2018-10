L’ASHC Amizour vise la super-division

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

La nouvelle saison sportive en Volley-assis débutera le 2 novembre, avec le premier tournoi qui aura lieu à Médéa sur deux jours d’intervalles, soit Vendredi et Samedi prochain. Des équipes ont affûté leurs armes pour entamer la saison sportive avec les meilleurs atouts possibles. Parmi ces clubs, il y’a l’Association Sportive des handicapés de la commune d’Amizour, dont le président n’est autre que Bouhenni Achour. Un homme qui a cravaché durement avec tous les membres de son comité, afin de mettre le club dans les meilleures conditions possibles. D’ailleurs, c’était l’été passé, et plus exactement en date du 20 Août, que le club avait inauguré son siège arraché de haute lutte et ce, après que le club était presque sans domicile fixe pendant 5 ans. Bien sûr, la date choisie n’était pas fortuite, puisqu’elle coïncidait avec la célébration de deux anniversaires, celui du 20 Août 1955, de l’offensive du Nord-Constantinois, et le 20 Août 1956, tenue du congrès de la Soummam. Il faut dire que sans le courage, la volonté et les sacrifices consentis par les membres de l’association en question, cette dernière ne serait pas là aujourd’hui. Revenons à la nouvelle saison sportive, l’ASHCA qui évoluera en nationale 1, entamera sa saison ce week-end à Médéa, où elle jouera trois rencontres. Deux ce vendredi, la première la matinée face à l’équipe d’El-Afroun, et la deuxième l’après-midi face à l’équipe de Gawgaw de Blida. Samedi, l’équipe jouera un seul match face à l’équipe de Biskra. Signalons que le groupe de la division 1 est composé en outre des clubs cités, de quatre autres qui sont ceux de Médéa, Ménéa, Ghardaia et Sétif. En tout, ces huit équipes prendront part aux tournois et à la fin de ces derniers, les quatre premières équipes (Clubs ou associations) accéderont en Play-off, et à l’issue de ce dernier, une seule équipe montera en super-division. C’est d’ailleurs pour cet objectif que l’ASHCA jouera, comme nous l’a déclaré son président, Bouhenni qui dira : «Nous allons jouer pour l’accession en super-division. Nous sommes tous déterminés à aller de l’avant et réussir cet objectif. En premier lieu, on visera les play-offs, puis si Dieu le veut, on fera tout pour accéder en super-division. En tous les cas, nous sommes pleins de volonté pour réussir cette saison, à commencer par le tournoi de ce week-end qui aura lieu à Médéa.» Le président nous a informés également que «Sonelgaz» est le sponsor officiel de son association et que cela stimulera davantage l’équipe à aller de l’avant.

R. M.