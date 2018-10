«On ira à Alger pour se racheter»

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Après le report du match contre le PAC, nous avons accosté le défenseur latéral des Crabes, Naâs Laraba pour lui poser certaines questions sur le moral du groupe et la préparation du match programmé pour mardi.

La Dépêche de Kabylie : La LFP a décalé le match contre le PAC à mardi prochain, quel sentiment avez-vous eu en apprenant la nouvelle ?

Naâs Laraba : Certes, ça nous a un peu perturbés car on s’est préparés pour jouer le samedi, mais on ne peut rien faire, et on doit se concentrer plus sur la nouvelle programmation. Nous concernant, heureusement qu’on ne s’est pas encore déplacés, on tâchera de continuer la préparation normalement pour être fin prêt ce mardi. J’espère que ce report sera en notre faveur pour mieux se préparer et récupérer tous les blessés à 100% pour être aptes le jour J.

Ets-ce que ce report aura des incidences sur la préparation ?

Pas plus que sur le moral car la préparation sur le terrain pourra se poursuivre sans dégâts. Le plus important est d’être fin prêt psychologiquement sur le terrain mardi prochain.

Qu’en est-il de la préparation pour le match du PAC ?

La préparation se poursuivra normalement, avec une rallonge bien sûr du temps et des séances d’entrainement. On aurait aimé jouer samedi car on était prêts et préparés pour jouer à la date initialement choisie, mais on ne peut rien faire et on doit surtout rester concentrer pour garder le moral afin de réaliser un bon résultat à Alger.

Comment aborderez-vous ce match ?

Ça sera un match très difficile pour les deux équipes, surtout pour nous, après le faux-pas à domicile contre l’ASAM. On a les moyens de revenir à Béjaïa avec un bon résultat pour ce racheter et renouer avec les succès. Certes, le PAC qui occupe une place peu reluisante au classement général, cherchera par tous les moyens à garder les trois points, de notre côté, on n’ira pas à Bologhine pour faire du tourisme, mais plutôt pour défendre crânement nos chances de revenir avec la meilleure performance possible. Avec l’expérience de notre staff technique et sa stature, ce dernier trouvera surement les solutions pour ce match qu’on doit bien négocier pour procurer de la joie à notre public.

En parlant du public, ce dernier a promis de jouer son rôle convenablement en soutenant l’équipe malgré certaines déceptions, un message pour les fidèles supporters…

Je ne doute pas de la fidélité des crabes pour leur club, mais je veux juste leur rappeler que les mauvais résultats font partie du jeu du football. Certes, on a perdu beaucoup de points à domicile, mais on en a gagné aussi beaucoup à l’extérieur, donc, si on évalue sur le plan comptable le parcours jusqu’à maintenant, je peux dire qu’on est dans la moyenne. Je comprends la déception du public car les points perdus à domicile font très mal que ceux qu’on perd généralement à l’extérieur. Mais ils doivent rester et analyser avec une certaine logique, le décompte se fera à la fin de la phase aller du championnat. On est là et prêts pour défendre les couleurs du MOB, et on le fera sans relâche, tout en espérant qu’on se maintiendra le plus vite possible pour amorcer les matchs restants avec moins de pression.

Propos recueillis par Z.H