Le programme de Dumas chamboulé

Par DDK | Il ya 1 heure | 226 lecture(s)

La décision de la ligue de football professionnel de reporter la 12e journée du championnat fait que la JSK se retrouve sans compétition pendant plus de deux semaines. Un état de fait qui a provoqué la colère des responsables kabyles, à leur tête le président Mellal, qui voient le programme de préparation de l’équipe complètement chamboulé. Le chairman kabyle n’a d’ailleurs pas mâché ses mots en dénonçant ce report : «Il n’y a plus de football. Comment ose-t-on reporter un match à deux jours seulement d’un match ? L’AGEX a pourtant été programmée depuis longtemps déjà. Notre programme est complètement chamboulé, on veut nous casser. Je songe vraiment à me retirer car il ne sert à rien de continuer dans de telles conditions», a déclaré Mellal. Le coach Dumas est lui aussi contraint de gérer cette période délicate. Il devra tracer un autre programme de préparation pour le prochain match face à l’USMA programmé pour le 5 novembre prochain. Surtout que ce report fera les affaires de l’USMA qui jouera mardi prochain face à Médéa au stade de ce dernier. En cas de victoire ou même d’un nul, l’USMA prendra seule les commandes du championnat. Elle pourrait aussi creuser l’écart, puisque c’est elle qui recevra la JSK le 5 novembre prochain, au stade de Bologhine. Néanmoins, le coach Dumas et ses collaborateurs devront gérer cette situation, afin que l’équipe continue sur sa lancée et termine la phase-aller sur une bonne note. Par ailleurs, les Kabyles reprendront les entraînements, aujourd’hui, au stade du 1er novembre, après deux jours de repos. Le coach Dumas aura 8 jours devant lui pour préparer le match face à l’USMA. Selon une source proche du staff technique, la JSK ne jouera pas de match amical avant d’affronter les Rouge et Noir de la capitale. Cette décision a été prise, afin d’éviter d’éventuelles blessures avant le classico. Le groupe se contentera donc de séances d’entraînements pour préparer le rendez-vous du 5 novembre.

M. L.