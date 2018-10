La JS Azazga cartonne !

Par DDK | Il ya 1 heure | 239 lecture(s)

Dans le groupe Centre-Est de l’inter-région , les algérois de l’OM Ruisseau continuent d’écraser tout sur leur passage. Cette fois, c’est le voisin du Hydra Athlétique club qui a fait les frais de la bonne santé de chef de file. L’actuel leader a gagné sur un score sans appel de trois à un et se détache du coup de son compagnon, le SA Sétif, qui a vu sa rencontre face au voisin de l’USM Sétif reportée au 30 de ce mois, soit mardi. Néanmoins le Stade Africain de Sétif est rejoint à la 2è place par le NRB Teleghma qui a gagné face à l’ASC Ouled Zouai sur le score de 2 à 1. Revenons aux trois clubs Kabyles, le MB Bouira, la JS Azazga et l’US Oued Amizour, ils ont eu des fortunes diverses, où le premier a fait match nul à domicile, le deuxième a gagné at-home et le troisième a perdu en déplacement. Les camarades de Djebar Akrour, ceux du MBB ont été tenus en échec par le MB Hassi-Messaoud dont on a déjà dit qu’il voyage bien. La rencontre s’est achevée sur un nul d’un but partout (1/1). Les hommes de Zahir Attia stagnent ainsi à la 6è place avec 11 points au compteur et avec un total de sept points de retard sur le leader.

L’US Oued Amizour tombe à nouveau

De son coté, la JS Azazga semble se réveiller en atomisant chez elle, cette fois, le club de la wilaya de Bordj-Bou-Arréridj, le Football club de Bir-El-Arch sur le lourd score de trois buts à zéro. Un résultat qui aura permis aux banlieusards d’Azazga de confirmer les deux derniers succès enregistrés à domicile face à l’ex-leader, le SA Sétif et le nul réalisé face au voisin de l’US Oued Amizour dans le derby Kabyle. Ce succès est précieux pour les gars d’Azazga, d’autant plus qu’il leur permet de revenir à hauteur de l’AS Bordj-Ghedir qui a été tenu en échec par l’autre club du Sud, l’US Souf en l’occurrence, et l’ASC Ouled Zouai qui avait perdu sur le score de deux buts à un face au nouveau promu, le NRB Téléghma en l’occurrence. La JSA pointe donc à la 7è place avec 08 points au compteur en compagnie des deux clubs cités (ASCOZ et ASBG). Enfin, l’US Oued Amizour a montré encore une fois sa fragilité en déplacement, puisque cette fois, les rouge et noir d’Amizour ont laissé passer trois points en dehors de leurs bases, face à Ain Lahdjar. Une défaite étriqué certes, mais qui leur fait perdre une place au classement au profit de son adversaire (IRBAL). L’USOA pointe désormais à la 14è place avec 05 points.

Les résultats

IRBA Lahdjar 1 - USO Amizour 0

NRB Teleghma 2 - ASC O Zouai 1

JS Azazga 3 - FC Bir El Arch 0

Hydra AC 1 - OM Ruisseau 3

DRB Baraki 4 - IRB Berhoum 2

MB Bouira 1 - MBH Messaoud 1

ASB Ghedir 0 - US Souf 0

USM Sétif - SA Sétif (Reporté)