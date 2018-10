Et de quatre pour la JS Boukhalfa !

Par DDK | Il ya 12 minutes | 8 lecture(s)

La 4ème journée de la division honneur a été favorable au leader, la JS Boukhalfa qui n’a pas laissé filer l’aubaine d’enchaîner un quatrième succès de suite, vendredi dernier au stade Oukil Ramdane. En effet, les Banlieusards qui recevaient le FC Ouadhias se sont imposés certes par la plus petite des marges, mais suffisante pour garder leur bonne dynamique de victoire. Toujours dans le haut du tableau, le revenant en division honneur le DC Boghni, en l’occurrence, n’a pas fait lui dans les détails en étrillant son invité du jour l’ASC Ouaguenoun sur un score fleuve de six buts à un. L’autre bonne opération de cette 4ème journée est à mettre à l’actif du CA Fréha qui est allé infliger une première défaite à l’O Taourirt Mokrane chez elle. Pour sa part, l’AC Yakouren a pris le dessus sur le KC Taguemount Azouz qui n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. De son coté, l’Olympique de Tizi Gheniff a engrangé son premier succès en battant chez elle son hôte du jour, l’ES Assi Youcef qui peine à décoller. L’étoile de Draa El Mizan s’est imposée par la plus petite des marges devant le NA Redjaouna qui concède son premier revers. Enfin, la JSC Ouacifs a été contrainte au partage des points à domicile avec le RC Betrouna qui engrange, à l’occasion, son premier point depuis le début du championnat.

Les résultats

DC Boghni 6 - ASC Ouaguenoun 1

JS Boukhalfa 1 - FC Ouadhias 0

JSC Ouacifs 1 - RC Betrouna 1

AC Yakouren 2 - KCT Azouz 1

OT Mokrane 0 - CA Fréha 1

OT Gheniff 2 - ESA Youcef 0

ED El-Mizan 1 - NA Redjaouna 0

Exempt: CRB Mekla