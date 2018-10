La JS Djermouna s’empare du fauteuil

Par DDK | Il ya 10 minutes | 9 lecture(s)

Les trois matchs de la deuxième journée de la division Pré-honneur qui ont eu lieu, vendredi, ont été à l’avantage des locaux. En effet la JS Djermouna a enchaîne avec une deuxième victoire d’affilée, en s’imposant par la plus petite des marges devant le RC Ighil Ali , sur le score d’un but à zéro ( 1-0). Les gars du Sahel prennent les commandes avec six points. L’autre belle opération de la journée a été à l’actif de la JS Bejaia qui s’est imposée sur le score de 2 à 1, en dehors de ses bases face à l’ES Tizi Wel, au même moment l’IRB Bou Hamza a renvoyé bredouille le WRB Ouzellaguen. Alors que la JS Tameridjet s’est rachetée de son nul de la 1e journée, en s’imposant largement devant le FE Tazmalt, sur le score de 3 buts à 1. L’unique rencontre disputée samedi, entre l’US Sidi-Ayad et l’OS Tazmalt s’est soldée sur un nul (1-1). Enfin la rencontre CSA/Tizi Tifra-JS Melbou est prévue pour le Mardi à 14H à El Kseur.

Samy H.

Les résultats

ES Tizi Wal 1 - JS Béjaïa 2

JS Tameridjet 3 - FE Tazmalt 1

IRB Bouhamza 1- WRB Ouzelaguen 0

JS Djermouna 1 - RC Ighil Ali 0

US Sidi-Ayad 1- OS Tazmalt 1

CSAT Tifra - JS Melbou (mardi)